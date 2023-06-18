謝影雪鄧俊文捱過18個月低潮感慨發文：堅持下去才有希望︱羽毛球

每個運動員都會遇上傷患和低潮，這一關對香港羽毛球混合雙打拍檔謝影雪、鄧俊文而言實在不易，過去18個月他們由頒獎台常客變作經常早段出局「一輪遊」，除了調節個人心理，還要承受外界種種質疑聲音。

印尼公開賽的一面銅牌，終為獎牌荒寫上句號，謝影雪和鄧俊文均大為感觸，在社交媒體感人留言，阿雪的長文末段更留下一句：「不是看到希望才去堅持，而是堅持下去才有希望」，引來樂隊Dear Jane鼓手黎俊華（Nice）和「十優港姐」麥明詩齊留言鼓勵。



印尼公開賽的一面銅牌，終為獎牌荒寫上句號，謝影雪和鄧俊文均大為感觸，阿雪在社交媒體長文分享心路歷程。（謝影雪Instagram）

「左手配」18個月漫長等待

謝影雪和鄧俊文在東京奧運勇闖4強，即使在準決賽和銅牌戰先後落敗，這對混雙「左手配」全力拼盡的奮勇作戰風格，贏盡香港人的心，自此成為香港家傳戶曉的名字，闖下個人事業高峰。相信連他們也難以料到，2021年底一面世界羽毛球錦標賽（世錦賽）銅牌過後，會迎來一段前所未有的黑暗期。

謝影雪持續有難纏傷患在身，影響發揮和戰績，至2022年6月在印尼比賽時確診新冠肺炎，退出印尼公開賽，同年10月訓練期間肩膊甩骹，那已是她6年內第三次同一位置甩骹，需要長唞。傷癒復出後，她和拍檔鄧俊文一路未能回復之前佳態，印尼公開賽前，已經長達18個月未再染指國際賽獎牌。阿雪在Instagram長文開首第一句，便是：「如果不是體記朋友的報導，我大概不知道我們經過了18個月的等待。」鄧謝配曾一度高佔世界排名第二，亦試過好一段時間位列世界前十，目前世界排名已跌至21位。

謝影雪發文指，過去18個月低潮、外間質疑的聲音以及傷患，曾被父母屢次勸她退役。（Getty Images／資料圖片）

謝影雪：「爸爸媽媽多次勸我別打下去」

謝影雪細訴這段期間心路歷程，「這段時間我與拍擋@jordan_tcm（編按：鄧俊文）經歷了很多，因為輸波輸多了，外界的質疑會傳到耳邊，我們也經常響起懷疑自己的聲音，有時會問自己是否還應該忍痛撐下去，連爸爸媽媽也曾多次勸我不要再打下去，記得有天我不耐煩地說了一句：別理我，我喜歡打就可以了。他們之後也沒有再過問，但我知道他們對我傷患的擔心也不比我少。」

她既感慨：「今次4站比賽感覺很漫長，在傷患下要不停的比賽及練波身心都累，昨晚比賽後，記得大夫為俊文按摩放鬆時他的大聲痛叫，自己半夜時身體更累得感覺好像無法恢復過來一樣」，同時又滿足：「但今天四強踏上賽場，我們都盡了全力去發揮自己，雖然落敗了仍有遺憾，但每一站過來看到我們的不足，慢慢溝通、慢慢討論、慢慢找回比賽節奏，也最重要找回比賽時的快樂。」

謝影雪在社交媒體長文分享18個月獎牌荒的心路歷程。（Getty Images／資料圖片）

堅持下去才有希望

她為無法殺入決賽向支持者致歉，「謝謝你們連日來為我們打氣，即使在遠方也感受到大家的支持」，並分享低潮中的得着：「我更想多謝自己，在痛苦的時候仍有信心堅持下去，在這年半學懂最重要的一課是，不要理會外界的聲音，因為最重要的是聆聽自己內心真實的感受。」

阿雪同時多謝拍檔鄧俊文、教練團隊、治療師和一眾港隊隊友，文末一句：「奧運積分賽才剛開始，未來一年繼續多多指教」後，留下4個hashtag，前兩個純粹搞笑叫大家叫再傳她在哭的「黑圖」給她，之後兩個「#不是看到希望才去堅持」、「#而是堅持下去才有希望」，卻教人感動，兩人在低潮和外界冷眼中並肩作戰，終捱過漫長黑暗歲月，連樂隊Dear Jane鼓手黎俊華（Nice）也大讚：「型呀喂！！繼續加油」，獲阿雪搞笑回應：「飲啦」。

「十優港姐」麥明詩送上三個give me ten表情符號支持，東京奧運混雙金牌得主、曾高佔羽毛球混雙世界排名第一的中國名將黃東萍也留言：「加油呀，一起冲（衝）」，為她送上鼓勵。

謝影雪的帖文獲大量留言支持，包括樂隊Dear Jane鼓手黎俊華（Nice）、「十優港姐」麥明詩及中國名將黃東萍。（謝影雪Instagram）

謝影雪拍檔鄧俊文亦在Instagram發文稱，「對好多人嚟講可能未必係最好嘅成績但係對我嚟講意義好重大，雖然奥運積分依家都只係啱啱開始但係對我嚟講可以有今次嘅成績真係唔容易，喺過去一年幾成績同發揮都唔理想不斷懷疑自己質疑自己唸（諗）過放棄，好彩教練們都冇放棄我地重不斷俾機會同鼓勵我哋。」

俊文同樣在文末留下4個hashtag，「#大雨過後就會有彩虹」、「#拼盡無悔」、「#nevergiveup」、「#thankful」，與阿雪的感受不謀而合。