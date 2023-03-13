羽毛球．德國賽｜伍家朗坦承曾憂未能再奪冠：冇一種成功得嚟容易

撰文：高詩琦
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香港羽毛球代表伍家朗周日（12日）在德國公開賽男單決賽，打足三局下擊敗中國球手李詩灃，奪得個人逾三年來第一個世巡賽冠軍。他賽後在社交媒體發表感言，坦承之前3次打入決賽都屈居亞軍，今次決賽期間又受傷，曾懷疑自己「又要等下次」。

伍家朗上一次奪得世巡賽冠軍，已是2020年1月的泰國大師賽，他在感言中也以此為標題，寫道「27/1/2020 > 12/3/2023」，代表兩次在世巡賽奪冠的日子，期間他曾在3站打入決決，包括2021年年初的泰國公開賽、2022年的馬來西亞大師賽和今年的泰國大師賽，但都未能掄元。

他寫道：「經過3年零44日既（嘅）等待，我終於再一次企上頒獎台既冠軍位置。中間曾經3次打入決賽都功敗垂成，3次都同冠軍擦身而過，每次我都諗會唔會係我最後一次既決賽，我仲有冇機會喺他朝一日退役之前攞到冠軍？」又說：「我雖然同身邊既人都係講『平常心啦』，但係人都知去到可以爭冠軍既時候點會做到咁佛系？」

伍家朗在決賽期間一度受傷，需接受治療，他說當時在想「唔通又要等下次？」也曾懷疑能否繼續，惟不想放過奪冠的機會，「雖然傷勢冇令到我完全要投降，但的確係對發揮有影響，我只可以喺場上盡量做啲唔會令到我太痛既動作。就係咁一分一分捱落去，分數亦都好膠着咁同對手一人一分，就睇邊個可以沉得住氣先到終點，好慶幸我今日係最終贏得勝利既一個。」

他認為這場決賽「更加印證左一句說話，就係當你想成功或者得到你好想要既結果的話，你一定要首先好刻苦耐勞咁跨過重重難關，因為冇一種成功係會嚟得好容易既。」

全英羽毛球錦標賽周二（14日）便會展開，伍家朗首圈會再度遇上李詩灃，而李卓耀則要對世界排名第一的安賽龍。兩對混雙組合分別鬥日本對手，鄧俊文／謝影雪再鬥曾在奧運銅牌戰交手的渡邊勇大／東野有紗，李晉熙／吳芷柔會對綠川大輝／齋藤夏。兩對女雙組合，吳芷柔／曾曉昕對中國的李汶妹／劉玄炫，楊雅婷／楊霈霖對韓國組合鄭娜銀／金慧貞。

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