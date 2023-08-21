亞冠盃附加賽．直擊︱中村祐人探班理文　送「必勝」米餅：祝好運

理文周二（22日）晚上在亞冠盃附加賽面對日職勁旅浦和紅鑽，爭奪分組賽入場券，球隊上周六（19日）起已分批前往東京備戰，獲現居日本的前球員中村祐人「探班」。

01體育記者袁志浩 日本直擊



理文大軍周日完成抵埗後首課練習後，即回到位於池袋的酒店食晚飯，卻迎來一位特別嘉賓——曾效力「黃黑軍團」3年、已退役的日本裔前港腳中村祐人。

中村祐人到理文大軍下榻酒店探班。（袁志浩攝）

中村祐人在宴會廳內逐一跟球員握手，先後與主教練曾昭達、顏樂楓及馮慶燁等寒暄，他與太太向理文贈送有「必勝」字樣的米餅打氣，祝願球隊一切順利。理文也以印有其名字及亞冠臂章的44號球衣「回禮」。

踢過浦和紅鑽青年軍的中村祐人，自小就是紅鑽球迷，而父親中村修三亦曾擔任這日職球會的總經理。即使東京距離家鄉柏市約一小時車程，中村祐人仍選擇親身為一眾前隊友送上支持，一盡地主之誼。

中村祐人向理文送上印有「必勝」的米餅。（袁志浩攝）

「理文是我在香港最好的球會，紅鑽則是我一生中的最佳，我其實選擇不了該站在那一邊。」

不過，他認為能夠在日本跟好友們見面，特別難忘，「我掛念他們每一位，特別是立花稜也（日本外援）吧，他跟我關係很好，我們也是首次在日本碰面。」

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中村祐人坦言，他掌握的紅鑽軍情有限，但就為理文到訪浦和而高興，「比賽一定難打，這也許是球隊史上實力最強的對手，但最重要是球員能體會到亞冠冠軍的水平，跟香港球迷一樣，享受比賽、享受浦和的氣氛。」

中村祐人再次穿起理文球衣，與一眾前隊友合照。（袁志浩攝）

遺憾的是，正於大學教波的中村周二因需出席訓練營，而無法入場觀看這場亞冠盃附加賽，他笑言早知今日，上季尾就不會掛靴，「或許再簽兩個月短期合約」。

現時在日本仍不能受薪工作的他透露，接下來會返港處理手續，取得工作證後預計再待在日本數年，繼續做教練，「當然之後我希望重返香港、執教職業球隊，我會努力在日本改進，也會取得應有的教練牌照（現為亞洲足協C級教練）。」

曾效力浦和紅鑽及理文的中村祐人。（袁志浩攝）

亞冠盃附加賽

浦和紅鑽 Vs 理文

日期：8月22日（星期二）

香港時間：06：30 pm

地點：埼玉2002體育場

