理文誓補遺憾奪港超冠軍　預告兩歐洲外援來投　亞冠望晉身分組賽

理文上季港超聯煞科日在多踢一人、並領先傑志下最終被追和失冠，跟球會史上首個頂級聯賽錦標擦身而過。

球隊因應須在8月16日出戰亞冠盃外圍賽對印尼代表峇里聯，提前於上周開操，周一（27日）舉行拜神儀式，並在烈日兼31度高溫下作公開操練。



「黃黑軍團」班費維持約2000萬港元，但一改上季劍指本地所有錦標的願景，新聞稿中僅稱目標是爭奪聯賽冠軍。

上季中接替陳曉明掌管帥印的曾昭達明言，遭傑志逼和一役對球員特別深刻，「（我們）很接近（冠軍），開季回來，最大分別是球員很想完成最後一步，聯賽（冠軍）是我們最重要一環，但其餘錦標也會盡力踢。」他補充，「藍鳥」投放的班費更多，但冠忠南區、東方、標準流浪也不容忽視，強調「每隊都是對手」。

理文於6月27日舉辦拜神儀式，是新季各支港超球隊中最早的一隊。（袁志浩攝）

尚有兩歐洲兵加盟 望新援增前線埋門能力

理文早前已公布羅致外援中堅杜度、前鋒保連奴及由青訓門將潘尚希；並回收外借的翁煦濤。曾昭達透露，球隊會再有兩名外援及1位本地球員加盟，「兩名歐洲外援司職中場前，未曾在港落班，他們有一定資歷及水平，接近國腳級。」

他希望新援能增強球隊實力，令前線添加不同元素，並帶來良性競爭；又指杜度、中鋒洛迪古斯料於7月底至8月中合資格申領特區護照，加上早已申請入籍的艾華頓，屆時在調配上可更鬆動。

新加盟理文的潘尚希（左一）、杜度（左二）、保連奴（右二）及助教朱兆基（右一）。（袁志浩攝）

前鋒保連奴料可加強理文入球能力。（袁志浩攝）

其中來港效力已接近7年的杜度，曾踢過和富大埔、富力R&F及南區，具領導防線經驗，「我很期待新身份（香港人），夢想是為港隊上陣，這段旅程會很神奇。」

他跟同鄉保連奴一樣，對轉會理文感到相當高興，「球隊近年不斷建立起來，值得贏港超冠軍。」至於上季憑一己之力兩度攻破傑志大門的保連奴，已證明自己的埋門能力，也是他獲相中的最大原因，「我會繼續努力去取得入球，射破傑志總是特別的。」

曾昭達接任後首次帶領球隊作季前備戰。（袁志浩攝）

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8月中主場戰亞冠外 目標晉身分組賽

目前理文仍有袁皓俊、施沙受傷，副隊長顏樂楓則剛打針為膝頭消炎，今日僅作健身，預計可於一周內重投訓練。

球隊在換帥後首次展開季前備戰，也加入朱兆基出任助教，顏樂楓認為執教風格非南轅北轍，只是細節上有所不同，「之前更講究團隊合作，但他（曾昭達）希望球員發揮更多個人能力，給我們多點自由，踢得放一點。」這位30歲中場坦言不怕隊內競爭，又指上季全隊「交了咁貴學費」，相信彼此都會進步。

曾隨傑志於2015年亞冠外作客春武里的他，這次將會助另一支球會再度代表香港踏上該舞台，他相信有另一層意義，「非常興奮，加盟第一日寫下的目標，就是要與球隊一起打亞洲賽。亞協我們試過了，亞冠是另一層次，不希望想得太長遠，只希望主場可以贏到球會首場亞冠勝仗。」

理文副隊長顏樂楓（左）。（袁志浩攝）

理文將於7月中至8月初到韓國仁川集訓約三星期，並與當地球隊友賽，希望透過當地明快的比賽節奏提升狀態，從亞冠外圍賽中晉身分組賽。

據了解，理文主場鬥峇里聯一仗，考慮到旺角大球場賽期緊密，或會轉至香港大球場舉行；球隊雖然來季仍以將軍澳運動場為港超主場，但該場地未合符舉辦亞冠賽事資格。