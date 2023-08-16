亞冠盃外圍賽︱理文大勝晉級鬥浦和紅鑽　荷甲新援搶鏡：只是開始

代表香港的理文首度參與「亞冠盃」外圍賽，周三（16日）晚於香港大球場跟印尼球隊峇里聯爭出線。

在主場4238人支持下，理文憑新援保利臣梅開二度，加上其餘外援基華尼頓、艾華頓與荷西安祖都有進帳，輕取對手5：1晉級，下輪在附加賽圈會遇上日職勁敵浦和紅鑽。



理文名單上由擁亞洲專業級教練牌照的佐迪擔任主教練，惟實際由曾昭達領軍。球隊主力艾華頓無法趕及入籍、以外援身分應戰，聯同曾效力荷甲的保利臣、愛沙尼亞國腳安尼亞、立花稜也、荷西安祖及基華尼頓踢正選；年屆40的中堅列斯奧亦以隊長身份上陣。

第三度在亞冠外圍賽亮相的峇里聯則由頭號射手斯帕索積域、泰國國家隊中堅艾利亞斯當拿、前巴甲保地花高中場貝索領銜。

峇里聯亦有約廿名球迷入場為愛隊打氣。（袁志浩攝）

理文「包辦」上半場四個入球 晉級對日職浦和紅鑽

峇里聯僅得約廿名擁躉於作客區打氣，但後來亦有傑志球迷加入，印尼球迷全場無間斷高歌吶喊，更有人用半鹹淡廣東話粗口指罵理文。場內亦不乏身穿黃衣的主隊球迷，部份人手持吹氣棒隨鼓聲的節奏打氣，氣氛熱烈。

開賽僅1分鐘理文即有黃金機會，黃威直線傳予基華尼頓左路爆落底線後傳中，安尼亞搶點撞射中楣彈出。初段峇里聯未能箝制理文左路突破，8分鐘基華尼頓再斬中，遠柱的保利臣第一時間掃把腳射中內柱入網，助球隊領先1：0。

理文上半場8分鐘已先開紀錄。（袁志浩攝）

「黃黑軍團」11分鐘有徐宏傑擺烏龍被追近，但兩分鐘後艾華頓左路與保利臣「撞牆」再橫傳，後上的基華尼頓門前加一腳成2：1。理文上半場搶截甚為準確，但完半場前一次犯錯幾乎惹禍，荷西安祖回傳力度不足，貝索衝前單刀起腳遭陳嘉豪封走。補時階段艾華頓右路大位用左腳施「招牌」燙射笠入，理文半場以3：1領前。

艾華頓臨完上半場擴大領先優勢。（袁志浩攝）

換邊後踢到56分鐘，基華尼頓左路回傳，保利臣左腳燙射近柱破網，個人梅開二度。雖然隨後理文開始輪換球員，但86分鐘仍錦上添花，艾華頓右路罰球斬向尾柱，余煒廉頭槌二傳至中路，荷西安祖近門頂入。

最終理文贏5：1，晉級後會在下周二（22日）作客衛冕亞冠的日職勁旅浦和紅鑽，爭奪分組賽入場券。球隊今周六（19日）起會分批出發，前往日本備戰。

理文新援保利臣今場梅開二度。（袁志浩攝）

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新兵保利臣表現搶鏡：只是開始

來自荷甲的保利臣在港首仗即在濕熱天氣下踢足全場，並大大提高球隊創造力，讓理文予人感覺煥然一新。他滿頭大汗地走入記者室，但依然保持着笑容，「能夠這樣開展在香港的生涯，感覺很不錯。這是香港足球美好的一晚，我們證明了球隊有能力跟強隊較勁，今場只是個開始，我想為理文贏得更多。」

理文下仗將硬撼更強對手，首度離開荷蘭落班的保利臣坦言對亞洲足球不太熟悉，但早聽聞過日韓球隊實力在亞洲數一數二。然而他深信壓力在浦和紅鑽身上，因對方需要證明自己仍是亞洲最強，「下場預計會很難踢，但我們沒有什麼可以輸。我們不會把作客當是旅行，仍會為爭取有兩支香港球隊打入亞冠分組賽而付出所有。」

理文職球員賽後與球迷一同慶祝。（袁志浩攝）

顏樂楓：結局要比上季更好

保利臣之外，理文新前鋒安尼亞與黃威、基華尼頓及艾華頓的配合都愈見默契。主教練曾昭達認為兩位新兵為球隊增添不一樣的力量，並指他們受高溫影響、發揮仍未到十足。中場顏樂楓就讚保利臣護球能力出眾，令後場球員搶得控球權後，有多一位傳球人選，「全隊能力比上季強，戰術則大同小異，新兵也令隊內競爭更大，訓練時沒有人可以鬆懈。」

他又指出球隊早前在韓國集訓三周，令隊員增加相處機會跟話題，藉此互相了解、提升信任度，也是今場大勝關鍵。「我們看了許多分析的短片，準備充足，而且由頭到尾也沒有緊張、表現穩定，沒有給予對手任何希望。」他希望借今場表現，告於外界球隊想爭取比上季更好的結局。