港超聯︱理文簽愛沙尼亞國腳　前荷甲兵來投　被指踢法似韋拿杜姆

為衝擊球會史上首個港超冠軍，兼增強兵力出戰亞冠盃外圍賽，理文公布再增兩名強援，簽入愛沙尼亞國腳級前鋒安尼亞（Henri Anier）及來自去季仍征戰荷甲的甘堡爾中場保利臣（Mitchel Paulissen）。



主教練曾昭達表示，看中兩人能力跟經驗，「去季我們有時候欠缺一個可幫助球隊贏波的中鋒，加上去到大賽或重要關頭，需要有一個壓到陣的球員，所以對兩人抱很大期望，希望能完成上屆未達到的最後一步。」「黃黑軍團」日前借走另一中鋒洛迪古斯至東方，新季增援亦已告一段落。

理文主教練曾昭達指新季組軍已完成。（袁志浩攝）

愛沙尼亞現役國腳 國家隊史上入球第四多

32歲的安尼亞生涯曾在挪威、瑞典、芬蘭、蘇格蘭及德國等地搵食，近年效力過韓職水原FC，來港前在泰超蒙通聯落班。

這位為愛沙尼亞國家隊上陣87場、攻入21球的射手，抵港已一周。「接下來有更多時間一起訓練，我相信自己可融入球隊。作為前鋒我當然想每場都入波，但最重要也是幫球隊取勝。我會盡我所能，現階段專注在季前集訓，也希望遠離傷患。」

愛沙尼亞國腳安尼亞（左）及前荷甲中場保利臣（右）。（袁志浩攝）

理文成為安尼亞職業生涯的第17間球會，梳起小髮髻的他操得一口流利英語，與記者對答也應付自如。他坦承自己對香港認識有限，但享受面對挑戰。「我來自一個細小的國家，一切都過得不容易，有許多起跌，在不同地方踢波、認識各種文化跟人物，『教導』我如何做人及成為一個好球員。」

值得一提，安尼亞位列愛沙尼亞國家隊史上射手榜第4位，剛過去6月的歐國盃外圍賽他亦兩度披甲，協助家鄉迎戰阿塞拜彊與比利時。他並不擔心自己到港發展，會影響在國家隊的入選機會。「這時機很適合我去踏出我生涯的下一步，我踢國家隊已12年，依然深愛那裡。」

安尼亞現時與保利臣未隨大軍一同操練，只在場邊作簡單練習。（袁志浩攝）

安尼亞2002年6月為愛沙尼亞上陣友賽阿根廷。（Getty Images）

前荷甲中場首度外闖 踢法被指似韋拿杜姆

至於另一位來自荷蘭的新兵保利臣，生涯與安尼亞截然不同，他出道後只曾踢過3間球會，今次是首度衝出荷蘭。這位在荷甲累積上陣131次的球員指，自己年屆30，希望開闊眼界及改變人生路向，所以決定踏出舒適圈。他透露自己有「做功課」，早在網上搜尋有關香港跟新球會的資料。「我知道球會上季以兩分之差屈居亞軍，但證明他們有一定能力跟水平；而這裏普遍英文水平不錯，這點對我很重要。」

這位自言不是典型進攻中場的球員，擅長踢box-to-box，被曾昭達形容踢法像前利物浦中場韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）——擁有一定技術、覆蓋面大，有傳球亦能突破，唯一問題是缺乏於亞洲落班經驗，或難適應炎熱天氣。不過，保利臣有信心可克服，「我會把在荷蘭的經驗帶來，助攻隊友入波，幫球隊贏冠軍。」

來自荷蘭的中場保利臣生涯首度外闖。（袁志浩攝）

最後，港隊中場胡晉銘日前落實從東方來投，他稱轉會主因是渴望贏取本地錦標，所以加盟一支有力爭標的球隊；他又認為，在明年初亞洲盃決賽周前轉會並非冒險。

理文今月17日會啟程前往韓國集訓，至8月4日回港，期間會跟當地球會友賽4至5場，為8月16日主場對印尼峇里聯的亞冠盃外圍賽做好準備。