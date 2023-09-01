轉會窗9.1關閉｜曼聯與時間競賽　盼最後一日完成三簽

英超的夏天轉會窗將於當地時間9月1日晚上11時（香港時間9月2日早上6時）關閉，曼聯可能是最忙碌的英超強隊，有可能會在死線前完成三宗轉會。他們宣布簽入土耳其門將巴恩迪爾（Altay Bayindir），作為奧拿拿的副手。

在勞基梳爾及美臣蒙特受傷下，曼聯正努力簽入新的左閘及中場，據報頭號目標分別是利古朗（Sergio Reguilon）及蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）。



歐洲五大聯賽轉會窗關閉時間（香港時間）：

英超：9月2日早上6時

西甲：9月2日早上6時

意甲：9月2日凌晨2時

德甲：9月2日凌晨0時

法甲：9月2日凌晨5時

歐洲主流聯賽的轉會窗在9月1日關閉，即香港時間9月2日的凌晨到早上，但今夏大灑金錢的沙特聯賽，其轉會窗到9月7日才關閉。

在英超BIG 6之中，曼聯在關窗日前最忙碌。曼聯在8月31日才落實把門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）賣給水晶宮。據英國《BBC》報道，水晶宮向曼聯支付了1500萬鎊基本轉會費，另有500萬鎊附加條款，購得這位26歲英格蘭門將，並與他簽約5年。他是水晶宮今夏第3筆簽約。

巴恩迪爾（右）成為曼聯今夏第4簽，之前簽入了美臣蒙特、奧拿拿及凱倫。（Twitter）

曼聯在9月1日首先宣布，簽入25歲土耳其門將巴恩迪爾，雙方簽約至2027年，另有一年的續約選項。巴恩迪爾會頂替甸恩軒達臣，成為曼聯的副選門將，擔任奧拿拿的副手。據報，巴恩迪爾的轉會費為430萬鎊。

曼聯在9月1日還為兩宗轉會而努力，加強左閘及中場。在勞基梳爾及杜維爾馬拉西亞受傷下，曼聯急求左閘。據轉會專家羅曼奴透露，曼聯已跟熱刺達成口頭協議，借用西班牙左閘利古朗，據悉正進行體測；在協議中，有1月取消借用的條款。

之前有傳曼聯欲借用車路士的古古列拿，但羅曼奴稱這宗轉會已經取消。羅曼奴表示，曼聯想在古古列拿的借用交易中，加入1月取消的條款但遭到拒絕。

羅曼奴在另一則社交網站帖文稱，曼聯準備再跟費倫天拿談判岩拉伯特的轉會；27歲的岩拉伯特由6月底起已表示希望加盟曼聯。