轉會｜車路士終送走盧卡古　800萬鎊外借羅馬　將再與摩連奴聯手

已擾攘多時的盧卡古（Romelu Lukaku）轉會風波，似乎將迎來尾聲。

據BBC、英國《天空體育》等媒體報道，該名比利時國腳已接近以外借方式從車路士加盟羅馬，有望與摩連奴（Jose Mourinho）再次聯手。



盧卡古今夏佔據過不少體育新聞頭條，最初他曾力爭留在國際米蘭，並曾主動減薪以尋求轉會。不過由於「藍黑軍團」當時的出價遠未能達到車路士心理價位，國米需要賣出門將奧拿拿（André Onana），才能有足夠轉會費羅致該名比利時國腳。

然而在國米賣走奧拿拿予曼聯後，卻傳出盧卡古已與祖雲達斯達成協議，更完全不接聽隊友和球隊高層的電話。事件惹怒國際米蘭，更傳出班主張康陽明確表示不要盧卡古回到球隊中。

盧卡古曾與國米「情投意合」，不過最後卻因他與祖雲達斯私下有聯絡而關係破裂。（Getty Images）

然而由於祖雲達斯亦需出售杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）才能羅致盧卡古，加上有大批球迷公開反對這宗轉會，因為他最終亦未能轉會至「斑馬軍團」，目前只能留在車路士訓練，據90min報道，新領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）至今仍未與他有過任何對話，盧卡古亦完全被排除在一隊之外，一直與U21訓練。

這名阿根廷教頭在上周的記者會中表示，盧卡古仍有機會回歸陣中，不過根據BBC、《天空體育》報道，羅馬已跟車路士初步達成協議，準備借用該名比利時射手，報道指租借費用為800萬鎊。

開季前盧卡古一直不願回到倫敦報到，普捷天奴亦沒有將盧卡古列入美國集訓名單之中。（路透社）

以轉會消息又快又準聞名的足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，羅馬班主之一丹費堅（Dan Friedkin）為達成這宗交易，甚至親自駕駛私人飛機來回，並指盧卡古會在香港時間星期二（29日）晚上11時到埗羅馬。

意大利媒體RomaPress報道，為了方便能夠轉會到羅馬，他願意將今個球季10個月的薪酬從約770萬鎊減至約640萬鎊，《衛報》指其薪酬將由羅馬承擔；同時RomaPress引述英國《每日電訊報》報道表示，合約中附有3700萬鎊的解約條款，盧卡古亦同意降低未來兩年在車路士的薪酬。

羅馬目前主帥為摩連奴，他曾在英超執教過車路士與曼聯，與盧卡古的CV可謂十分相近。不過二人真正共事過的時間，只有在曼聯的一個半球季，而且他當年在「紅魔鬼」的表現不算理想，兩季上陣66場聯賽，只攻入28球。

盧卡古與摩連奴曾在曼聯共事。（Getty Images）

不過羅曼奴周日（27日）曾表示摩連奴本人與盧卡古有過多次接觸，並親自推動這筆交易。羅馬目前在意甲中兩戰不勝，相信摩連奴有意簽入盧卡古以加強球隊進攻能力，兩人再次聯手，加上盧卡古熟悉並擅長在意甲作賽，或許這次轉會值得期待。

另一方面，車路士新援尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）雖然表現獲好評，可事實上他們陣中亦缺乏前鋒，普捷天奴在上周的記者會中曾表示，若盧卡古想改變現狀，便應該主動來找他討論，言下之意暗示他仍有機會回歸一隊。

2021年時他以9750萬鎊的天價轉會費回歸車路士，如今僅以800萬鎊的費用將這名比利時射手借出去，加上上季690萬鎊租借費，兩季合計也只收到不足1500萬鎊，因此今次對「藍軍」而言可說是一筆不太理想的交易，唯一好處應是能將盧卡古的薪酬負擔轉移。