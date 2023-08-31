足球轉會｜卡些度領銜今夏十大標王　近半身價過億　蒙特評分包尾

如今足球轉會市場日益瘋狂，加上沙特聯賽「銀彈攻勢」加持，球員身價及薪酬均水漲船高。歐洲五大聯賽夏季轉會窗9月1日關閉，這兩個半月出現不少大額交易，身價過億歐元球星多達4人。相比之下，上季兩個轉會窗加起來也只有安素費南迪斯（Enzo Fernández）一人能當上「億元先生」。

以下讓我們一起回看今夏足球轉會窗十大「標王」：



摩西斯卡些度成今夏轉會標王。（Getty Images）

1. 摩西斯卡些度（Moises Caicedo）／白禮頓＞車路士／1.34億歐元（1.15億鎊）

現今球壇防守中場愈來愈貴，卡些度以1.15億鎊身價由白禮頓轉會車路士，成為今夏足球轉會窗身價最高的「標王」。

年僅21歲的卡些度同時引來利物浦、車路士兩大球會競爭，全因他防守和助攻能力齊備，上季他在英超錄得100次攔截（Tackles）及56次斷球（Interceptions），兩項數據同樣排在英超第二。除了掃蕩力強，亦有一定的組織能力，上季曾18次發動反擊並造成射門，僅次於曼城的洛迪卡斯簡迪，可見此子的轉守為攻能力。

阿仙奴為賴斯一改作風，豪花過億英鎊搶入。（Getty Images）

2. 迪格蘭賴斯（Declan Rice）／韋斯咸＞阿仙奴／1.22億歐元（1.05億鎊）

韋斯咸能否留住迪格蘭賴斯是近幾年不斷被提起的話題，這名英格蘭中場終在今夏以高價轉投兵工廠。阿仙奴上季英超大部分時間在聯賽榜領先，末段連場失分被曼城後上封王可見，球隊防線後備力量不足，導致正選一旦有傷或停賽缺陣表現便有欠穩定甚至甩甩漏漏，賴斯的加盟毫無疑問能為阿仙奴防線提供最佳屏障。

1.05鎊這個價錢是否物有所值，相信要留待日後才有結論，不過單從賴斯一宗交易已為阿仙奴洗脫長年以來孤寒、財力不足、競爭力不及其他頂級球會的負面印象，「宣言式」告訴全世界他們爭標的意圖，至少已贏回不少公關分數。

比寧咸加盟皇馬後很快便融入球隊。（Getty Images）

3. 比寧咸（Jude Bellingham）／多蒙特＞皇家馬德里／1.03億歐元

英格蘭金童比寧咸以眾望所歸姿態，由多蒙特轉投皇家馬德里。1.03億歐元轉會費，遠低於今年4月利物浦指多蒙特企硬1.57億歐元轉會費、因此宣布退出交易時的銀碼，放眼今夏身價仍屬第3高。

比寧咸在國家隊和球會均勝任中場多個位置，加盟皇馬後，身邊有卡馬雲加，身後有曹亞文尼，兩個掃蕩和跑動力強的隊友在旁，讓他可放膽上前助攻，上陣3場西甲已攻入4球，領「銀河艦隊」3戰全勝排在聯賽榜首，極速融入球隊並證明自己「貴得有道理」。

利雲度夫斯基離隊後，拜仁一直欠缺一名有力的中鋒，哈利卡尼來投可說是一次雙贏的轉會。（Getty Images）

4. 哈利卡尼（Harry Kane）／熱刺＞拜仁慕尼黑／1億歐元

今夏4名轉會費過億的球星之中，哈利卡尼是唯一一名非中場球員。自從利雲度夫斯基離隊後，拜仁慕尼黑一直欠缺一名具級數的中鋒；而這名英格蘭前鋒終於離開效力多年的熱刺，加盟拜仁追尋職業生涯首項錦標，雙方各取所需，有望達到雙贏。

難得的是，熱刺主席利維再次連番阻撓下，拜仁仍不放棄追逐卡尼，角力多時下竟願意一再加碼，最終為30歲的卡尼付出1億歐元，同時打破德甲和拜仁的轉會費紀錄。加盟後，卡尼在德甲上陣2場，已攻入3球及有1次助攻，印證拜仁苦心追逐他的原因。

加華度爾以9000萬歐元（約7760萬鎊）落班曼城，未能打破哈利馬古尼（Harry Maguire）保持的8000萬鎊最貴中堅紀錄。（Getty Images）

5. 加華度爾（Josko Gvardiol）／RB萊比錫＞曼城／9000萬歐元

克羅地亞「面罩俠」加華度爾在卡塔爾世界盃一戰成名，當今頂級中堅難求，加華度爾不僅有身材、有速度，年僅21歲已盡顯足球智慧和領導才能，世界盃前已備受注目，世界盃後更是各大豪門獵物。他終以9000萬歐元（約7760萬鎊）身價落班曼城，未能打破哈利馬古尼（Harry Maguire）保持的8000萬鎊最貴中堅紀錄。

加華度爾季初為曼城上陣的4場比賽，除首場後備入替，其餘3場皆正選踢足全場。有趣的是，由於藍月亮今季缺乏左閘，加華度爾這4場比賽均被哥迪奧拿安排改踢左閘。

尼馬轉會至希拉爾獲盛大歡迎，不過還未上陣便已受傷休戰。（路透社）

5. 尼馬（Neymar）／巴黎聖日耳門＞希拉爾／9000萬歐元

尼馬為足球史上的「標王」，巴黎聖日耳門（PSG）2017年8月觸動他在巴塞隆拿當年被視為不會被挑戰的2.22億歐元違約金條款，創下歷史轉會費紀錄，這紀錄至今仍未被打破。自此之後，巴塞將各大主力合約中的違約金以倍數大幅調高，如安素法迪的金額高達10億歐元，以免再被其他球會搶人。

PSG想放走尼馬已有一段時間，一直找不到買家接手，今年夏天沙特聯賽「大搞」，希拉爾一擲9000萬歐元轉會費，打破沙特聯賽紀錄，在今夏轉會窗與加華度爾並列第5位，還向巴西巨星及他的家人提供包括25間房的豪宅、私人飛機出入等多項超級豪華福利，順利迎來尼馬這位超級巨星，PSG亦樂得收回可觀轉會費。這名巴西國腳剛轉會便告受傷，暫未能為希拉爾披甲。

凱倫以7500萬歐元轉會費加盟曼聯。（Getty Images）

7. 凱倫（Rasmus Højlund）／亞特蘭大＞曼聯／7500萬歐元

曼聯上季成功重返前四，獲得歐聯資格，由於安東尼馬迪爾長期受傷患困擾，拉舒福特移向正前鋒的效果亦未如理想，放走借將韋格賀斯之後，今夏首要目標便是引入一名中鋒。曼聯曾希望得到哈利卡尼，可是熱刺提出的標價跟紅魔期望差太遠，於是索性引入被稱為「新夏蘭特」凱倫。

凱倫身高達1.91米，由於跟夏蘭特一樣來自北歐，加上踢法和風格相似，20歲的他因而被稱為「新夏蘭特」。這名丹麥前鋒是曼聯今夏最大手筆引援，他因為有傷在身，季初暫未為紅魔鬼披甲上陣。

阿仙奴除過億收購賴斯，今夏還付出6500萬鎊買入夏維斯。（Getty Images）

7. 夏維斯（Kai Havertz）／車路士＞阿仙奴／7500萬歐元（6500萬鎊）

阿仙奴和領隊阿迪達在今個夏天轉會目標十分清晰，就是要搶到迪格蘭賴斯和夏維斯。比起過億英鎊身價的賴斯，較令人意外是兵工廠願意為夏維斯付出不菲的6500萬鎊，與凱倫並列今個轉會窗最高身價第7位。一方面是車路士「出貨」意圖明顯，另一方面阿仙奴同一位置已有隊長奧迪加特，左翼位置亦有馬天尼利及杜沙特。

車路士2020年9月以高達7100英鎊買入夏維斯，對叫價態度相當強硬，阿仙奴連番加碼才得到阿迪達屬意之人。可是夏維斯加盟阿仙奴後仍未拾回佳態，阿迪達安排他踢左中場位置，效果未如理想。

蘇保斯拉爾以7000萬歐元加盟利物浦。（Getty Images）

9. 蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）／RB萊比錫＞利物浦／7000萬歐元

利物浦今夏中場大換血，送走多名舊將後，先引入白禮頓的麥阿里士打，再花費7000萬歐元觸發解約條款從RB萊比錫羅致匈牙利中場蘇保斯拉爾。兩名年輕、當打、有活力的年輕人，立即令紅軍中場煥然一新，當中有身材、有速度、有拚勁的蘇保斯拉爾表現相當突出。

問題是，隊中唯一資深正宗防守中場法賓奴被沙特球會撬走，6號位常任替工、隊長軒達臣同樣轉戰沙特，利物浦一反常態出動過億鎊高價圖搶卡些度，卻被對方拒絕，轉投車路士；之後轉向另一年輕防中拉維亞埋手，紅軍竟再度「食檸檬」。連環敗予車路士後，利物浦平價購入30歲日本國腳遠藤航，以解燃眉之急，然而從季初表現暫時看來，利物浦中後場不明顯及往日穩健，尚需時間調節找出最佳陣容和排陣。

雖然季前賽表現搶眼，但開季後美臣蒙特在英超的表現實在不甚理想。（Getty Images）

10. 美臣蒙特（Mason Mount）／車路士＞曼聯／6420萬歐元（5500萬鎊）

除了中鋒位置之外，曼聯今夏另一主要目標，就是車路士進攻中場美臣蒙特。同一位置，紅魔鬼陣中已有般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），曼聯依然對蒙特志在必得，令人確信領隊坦赫格對如何使用兩位球員已有清晰腹稿。

怎料由熱身賽對開季以來，兩人在場上分工依然模糊，蒙特暫未有入球或助攻之餘，功用及位置與般奴費南迪斯過於近似，他在Whoscore中的場均評分僅得6.15分，在曼聯已出場的18名球員中排在最後一位。