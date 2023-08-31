巴塞「金童」失寵勢外借離隊　轉戰英超竟非投傳統勁旅｜足球轉會

安素法迪（Ansu Fati）在巴塞隆拿破盡紀錄，先後成為巴塞最年輕在歐聯上陣及入球的球員，更被視為是巴塞的新一代「金童」，甚至是美斯的接班人。

不過，好景不常，與巴塞續約6年的法迪，受傷患困擾下，能力及信心亦大打折扣，加上新秀的冒起，令法迪成為失寵的金童，並有機會出走魯營。外媒突然傳出，安素法迪即將以借將身份轉戰英超，但下個目的地竟然不是傳統勁旅。



安素法迪曾經是巴塞金童，惜如今地位已被動搖。（資料圖片／Getty Images）

2019年，是安素法迪嶄露頭角的一年，當年只得17歲的他，接連打破巴塞隆拿多項紀錄，成為史上最年輕入球者﹑最年輕在歐聯上陣的球員及歐聯歷來最年輕的入球球員，安素法迪的名字即與「金童」﹑「神童」等稱號劃上等號。美斯在2021年離開魯營球場後，法迪隨即接過其10號球衣，巴塞再與他續約6年，違約金高達10億歐元，可見其重視程度。

安素法迪接過10號球衣後，未如美斯一樣旋即成為球隊主力，反而被傷患拖後腿，成長不似預期，上陣機會愈來愈少，加上主帥沙維對他的不信任，法迪父親希望兒子離開魯營，更希望轉投如利物浦的大球會。

「新美斯」安素法迪決定離開巴塞 10億歐元金童為何失寵？︱西甲

安素法迪勢離魯營並轉戰英超。（Getty Images）

英超轉會市場即將關閉，熱刺﹑車路士盛傳有意羅致安素法迪，更指熱刺無限接近完成這宗交易，而主帥普斯迪高古更親自致電法迪游說。不過，真命天子原來另有其人，根據精通轉會消息的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，白禮頓與巴塞已達成共識，將借用安素法迪一季，合約當中並不包括買斷條款，而法迪的薪酬大部分由白禮頓一方支付。

安素法迪離開魯營，轉戰英超，而目的地竟然不是傳統勁旅，而是近年表現亮眼的白禮頓，相信令不少球迷大跌眼鏡。白禮頓有望得到巴塞神童，原來與主帥迪沙比（Roberto de Zerbi）有關，英媒指法迪十分欣賞白禮頓及迪沙比的風格，故此決定加盟。