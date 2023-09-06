格連活特離開曼聯是非地外借西甲　基達菲盼助他重回巔峰：佢冇罪

早前涉及家暴醜聞的曼聯前鋒格連活特（Mason Greenwood）離開是非地，被外借至西甲的基達菲。他在基達菲受到球迷歡迎，球會發言人及教練保迪拉斯（Jose Bordalas）認為格連活特在法律上無罪，希望幫到這位21歲英格蘭球員重回最佳水平。格連活特在首課操練後表示感覺良好，會盡全力為新球會爭勝。



格連活特將會穿上12號球衣。（Twitter）

女友去年初指控格連活特強姦及家暴，引發軒然大波，當局介入調查，但在關鍵證人不願作證下，這位21歲曼聯前鋒今年2月獲撤銷檢控。之後，曼聯展開6個月的內部調查，一度有傳曼聯打算讓格連活特重返一隊，但消息曝光後引來輿論劣評。上月底，曼聯宣布他有犯錯，將會離隊。在轉會窗關上前，格連活特被外借到西甲的基達菲一個球季。

格連活特被外借至基達菲一季，據報有1月取消借用的條款。（Twitter）

格連活特出席基達菲的操練，與球迷見面，受到歡迎。有人舉牌支持，有人要求跟他合照及簽名。初到貴境的格連活特說：「我很高興來到這裏。我已經訓練了4到5個月，能夠跟隊友操練的感覺很好。」

這是格連活特自2022年2月後首次參與職業球會的正式操練。

「我們會逐場逐場看，接下來會是主場比賽，我們會盡力爭勝，全力以赴。」基達菲上周聯賽以1：2不敵皇家馬德里，現以4分排第14位，國際賽期後會在主場對奧沙辛拿，格連活特有望披甲。

不少歐洲球會因輿論壓力拒絕格連活特，但基達菲發言人表示：「我們不想加入任何調查。這個小伙子已被證實無辜，經過審判，就像你和我一樣是無罪的。我們這一刻見到的是，他是沒有罪，我們再沒有補充。」

基達菲教練保迪拉斯亦表示，格連活特現在是無罪之身。他說：「所有人都知發生什麼事，已經採取了合適的措施。人人都知事件怎樣完結，沒有定罪的判決。他是一位非常高水平的球員，充滿熱情地來到基達菲。」

格連活特（中）受基達菲球迷歡迎。（Twitter）

再被記者追開下，保迪拉斯說：「我只能講足球方面。我們全都清楚他的潛能，他十分年輕，希望他可以適應到這個截然不同的聯賽。可以肯定，他希望回復其職業水平，而基達菲能夠幫到他。」

基達菲體育總監魯賓雷耶斯（Ruben Reyes）表示：「他是一位能力超卓的球員，他會令很多西甲的人及我們的球迷有驚喜，他是一位可以改變戰局的球員。他沒有休息太多時間下，在這裏的首課訓練表現得非常好。他可以令球隊變得完整，他可以用左腳及右腳踢波，他是一位獨特的人才，非常敏捷。」