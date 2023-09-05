曼聯壞消息？奧拿拿「彈出彈入」重返國家隊　明年初或出戰非國盃

曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）周一（4日）通過社交媒體宣布重返喀麥隆國家隊，同時他亦事隔9個月後再次入選國家隊名單，有可能代表喀麥隆出戰下周三（13日）的最後一輪非洲國家盃最後一場外圍賽。



去年卡塔爾世界盃決賽周時，奧拿拿曾因踢法問題與主帥尼高拔桑治（Rigobert Song）發生爭執，桑治要求他作為門將踢得更傳統一些但遭拒絕，兩者想法分歧下，奧拿拿被剔出名單之外，在分組賽第二場便派出二號門將。

奧拿拿在去年的卡塔爾世界盃分組賽期間與主帥不和。（Getty Images）

事後喀麥隆足總發出聲明，表示以紀律處分形式將奧拿拿暫時停賽，這名門將隨即宣布從國家隊退役，並稱「與喀麥隆國家隊的故事已經結束」。

尼高拔桑治上月便在記者會上透露有意召回奧拿拿：「這從來沒有任何問題，我在最近的記者會上便說過，這一切取決於他，他也知道自己應該要做什麼。」他續稱奧拿拿是最佳的門將之一，國家隊的大門永遠為他打開。

去年傳出喀麥隆將帥不和時，報道指尼高拔桑治（左）要求奧拿拿踢得更傳統一點但遭拒絕。（路透社）

奧拿拿在Twitter的聲明中表達對國家的熱愛，但同時亦暗示自己在世界盃期間的不滿，「在足球世界裏，就像在生活中一樣，會出現一些決定性的時刻，讓你需要作出關鍵抉擇。最近幾個月我曾面對不公正及被操縱的審判，但這絲毫無法動搖我對祖國喀麥隆的深愛及歸屬感。」

他續稱今次響應國家隊徵召，是因為意識到不僅是為了實現自己的夢想，也是為了回應喀麥隆人民的期望和支持，奧拿拿表示他們應擁有一支能大放異彩的國家隊。「面對操控、謊言和濫用權力，我選擇繼續忠於我的理想，自豪地代表一個值得我們真誠地作出承諾的國家。現在是團結一致，為我們共同目標喀麥隆齊心協力的時候。」

奧拿拿自今個夏天開始便是備受關注的球員之一，曼聯正是看中他精湛的腳下功夫而斥資超過4700萬鎊從國際米蘭購入，其冒險的踢法引來不少球迷討論。雖然這名門將的傳控能力的確非常出色，不過他加盟後，紅魔鬼4戰失7球，在門前的把關表現亦受球迷質疑。目前尚不知道奧拿拿回歸國家隊，會否在踢法上作出妥協。

不過非洲國家盃的賽程與歐洲主流賽事有不少「撞期」機會，目前喀麥隆排在外圍賽C組第2名，能否出線要看下周三最後一輪的賽果。據英國《每日郵報》報道，若然喀麥隆最後晉級，他們將會在來年一月及二月參加淘汰賽，當時曼聯需在聯賽面對熱刺、狼隊、韋斯咸及阿士東維拉；若喀麥隆最終晉級四強甚至決賽，奧拿拿還可能會缺席聯賽盃四強、足總盃第四輪以及歐聯十六強首輪賽事。