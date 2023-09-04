英超｜曼聯反超前入球被VAR吹走　坦赫格：所有決定都不利我們

英超今輪矚目大戰，曼聯作客酋長球場對阿仙奴，後備入替的加拿祖單刀建功，可惜這個入球被VAR推翻，成為今場大戰的轉捩點，結果兵工廠由迪格蘭賴斯及加比爾捷西斯補時階段各建一功，曼聯以1：3落敗。

由3分變0分，曼聯主帥坦赫格當然憤怒，直斥球證所有決定也是與紅魔鬼對着幹。



拉舒福特即使今仗有進賬，依然未能助曼聯作客取勝而回。（路透社）

曼聯先憑一次反擊得手，拉舒福特先開紀錄，其後阿仙奴隨即回應，由隊長奧迪加特追成1：1平手。這個賽果維持至比賽末段，曼聯新兵凱倫（Rasmus Højlund）發揮柱躉中鋒的作用，接應傳送再回後予卡斯米路，隨即交出直線予後備入替的加拿祖，單刀冷靜射破蘭斯達爾的十指關，可惜VAR認為這名阿根廷新星稍為突出，故此判為越位。

逃過一劫的阿仙奴，迪格蘭賴斯補時階段接應布卡約沙卡的角球，一控一射省中伊雲斯入網，其後再把握曼聯全軍壓前，加比爾捷西斯的反擊建功，最終曼聯以1：3落敗，連續兩場作客對北倫敦雙雄皆告負而回。

英超｜阿仙奴補時入兩球奠勝 曼聯新兵凱倫首登場難阻作客兩連敗

迪格蘭賴斯加盟阿仙奴的首個入球，助球隊取得重要3分。（路透社）

原本有望在酋長球場全取3分，卻因為VAR一個判決扭轉戰局，曼聯主帥坦赫格當然不高興，他賽後直指加拿祖的入球沒有越位，「這當然沒有越位，當時鏡頭在一個錯誤的角度。」

不單止加拿祖的入球，坦帥指出數個關鍵判決，更直指所有決定都對曼聯不利，「凱倫在禁區被拉跌，我認為至少VAR也要看一看。在賴斯入球前，伊雲斯防守時被侵犯，否則他可以阻擋賴斯的射門。我十分滿意球隊今仗的表現，但所有判決彷彿與我們對着幹，所以令我們不能全取3分。」

VAR指加拿祖的肩膀越位。（X截圖）

坦赫格直指今仗的關鍵判決也不利曼聯。（路透社）

球證甸恩力撐 「我們要相信科技」

今季不再執法的球證甸恩（Mike Dean），擔任《天空體育》的嘉賓時，力撐今仗球證的判決沒有錯誤，並直言需要相信科技，「這（加拿祖的入球）很接近（越位），我第一眼看到越位。加拿祖的肩膀是在越位位置，我理解在領隊角度看來是不理想的角度，但我們要相信科技，他們一定在正確的位置拉線。」

凱倫的疑似12碼，甸恩直言這個判決沒有問題，「我不認為這是12碼，這是一個合法的防守，從另一角度看，他們二人的手也有動作，凱倫的手也拉着加比爾，所以我認為安東尼泰萊的決定是正確的。」