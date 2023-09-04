英超｜曼聯辛祖被坦赫格指訓練表現不佳　發文反擊將帥各執一詞

曼聯周日凌晨1：3不敵阿仙奴，賽事末段連失兩球，以及數次不利判決成為賽事焦點之一。不過查頓辛祖（Jadon Sancho）不在大軍名單未免令人在意，賽後記者問到此事時，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）直指辛祖「訓練表現未達要求」，引來辛祖直接發聲明駁斥，指自己是球隊的「代罪羔羊」。



辛祖在今季的3輪英超比賽中都僅以後備身份上陣，而且未能為曼聯帶來入球或助攻，今場更直接被排除在大名單之外。賽後記者會上被問到此事時，坦格赫表示沒有選擇辛祖是基於其訓練表現，「在曼聯你必須每天都達到一定水準，我們能夠在前線各人選中作出選擇，所以今場比賽他無份。」

坦赫格發言後不足1小時，辛祖便在Twitter發表聲明反擊主帥言論：「請不要相信你讀到的任何事！我不容許人們說出一些完全不符合事實的說話，我今個禮拜的訓練表現非常好。我相信我沒被選入大名單是有其他原因，我已經當上代罪羔羊一段很長的時間，這很不公平！」

他續稱只希望能帶着笑容踢波，並為球隊作出貢獻，「我尊重教練團隊所做的一切決定，我很感激能與一班出色球員共事，這讓我明白到每個星期都是一場挑戰。不論發生什麼，我都會繼續為這會徽奮戰！」目前這則聲明被辛祖置頂於Twitter頁面。

辛祖自2021加盟曼聯後，表現一直不如人意，他在2021/22、2022/23兩季在聯賽都獲20場或以上正選機會，但分別只交出3入球3助攻以及6入球3助攻的表現。

自坦赫格上任後，曼聯已非首次鬧出將帥不和，之前C朗拿度接受訪問公開與其決裂之事曾引來外界震驚。然而歐洲主流聯賽的轉會窗剛剛關上，今次辛祖直接公開駁斥坦赫格言論，以後者一直以來強硬的治軍風格，不知道他會如何解決？