前殘羽港將林芷煖印尼賽困難重重　經痛傷患無教練下奪一銀一銅

已轉為代表澳洲的前香港傷殘羽毛球手林芷煖，克服種種困難出戰印尼殘羽國際賽，結果取得一銀一銅佳績，賽後她感性發文，「雖然困難，但一切都是值得的。」



林芷煖在印尼殘羽國際賽取得一銀一銅佳績。（林芷煖Instagram）

林芷煖在Instagram上載多張比賽及備戰照片，當中包括包紮膝部傷處，及長滿水泡的雙腳，她在賽後感言：「短短六天，我的身體處於極度虛弱的狀態。經痛、水土不服、膝蓋積水腫、雙腳起水泡及每天的失眠等種種困擾。太多的傷患一直在考驗我。」

「我知道我很脆弱。雖然我的體質不如其他人，經常生病又受傷，但我總是覺得自己有比常人更可以承受痛楚的能力。克服身體上的殘障從來也不易，還要保持自己有最好狀態在球場上就更難，我覺得我已經盡力了，感謝這幾個月來的努力和堅持的自己，終於捱過了！」

她在印尼殘羽國際賽出戰女單、女雙及混雙三項賽事，在SL 3至SU 5級別混雙賽事夥拍澳洲隊友Kenneth Adlawan分組3戰皆負，無緣晉級；而她在SL 3至SU 5級別女雙夥拍印度選手Charanjeet Kaur，分組賽1勝1負晉身四強，惟不敵土耳其和印度球手組合摘季。

SU 5級別女子單打賽事有5名運動員參賽，林芷煖首3仗獲勝，最後一仗面對土耳其選手Zehra Baglar以19：21、12：21敗陣，獲得銀牌。

她表示，「雖然一個人搭飛機去比賽，沒有教練、沒有physio（物理治療師）、沒有按摩。自己腳痛自己救。但我好幸運，因為我遇到了很多好人好事，二話不說做了我幾天教練的，遠距離教我自己做physio的，跑去醫院幫我買消炎藥的、還有在球場上每天也會跟我說good luck的工作人員跟裁判，每場都來看和支持我的印尼球迷。」

香港傷殘人士體育協會證實，林芷煖於2020年11月離開港隊。（林芷煖IG）

今年5月林芷煖在Instagram發文表示，會改為代表澳洲出戰比賽，更宣稱經歷連串傷患，「偏偏在我最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」。

及後香港傷殘人士體育協會回覆，證實林芷煖早已在2020年11月正式離開香港隊，至於有關林芷煖紀律問題的指控及傳言，協會未作回應。

翻查紀錄，林芷煖對上一次代表香港隊國際賽是2019年4月的迪拜國際賽。2022年她曾參加澳洲錦標賽，出戰兩個組別女單賽事，包括SU 5及Standing，SU5只得她一人報名，所以不戰而勝；Standing則有4人角逐，4人先打小組賽，林3戰全勝名列榜首，4人其後以淘汰賽決勝，林先以21：4及21：2大勝Macka Mackenzie，並因決賽對手Rod Rantall退賽而封后。

林芷煖2022年9月曾參加澳洲錦標賽，奪得兩面金牌。（Badminton Australia Facebook）

林芷煖由香港轉為代表澳洲，當時一度引起網民熱烈討論，連登討論區有自稱相關總會「前員工」爆料，指林一直有紀律問題，包括沒有依時訓練、沒有配合治療、違規出席商業活動，被逐出港隊亦由林芷煖本人簽名作實。此後亦有另一帖文要求林芷煖回應，當中指控有二：

一）出名後屢次違規出席商業活動，不適當地接廣告，影響其訓練及作為全職運動員的工作；

二）受傷後，在得到各方鼎力協助下，沒有盡力配合治療，還甚至遲到、缺席。



對於上述網民言論，香港傷殘人士體育協會未有回應。