杭州亞運｜香港代表團出發　姚錦成莫宛螢將任開幕禮持旗手

杭州亞運將於周六揭幕，今早（21日）香港代表隊於出發前公布開幕禮持旗手將由欖球著名華將姚錦成和武術運動員莫宛螢擔任。

成為史上第一位欖球員持旗手的姚錦成，再次強調今次是「最後一次亞運」，除了驚喜更感圓滿：「證明華人在欖球隊地位可以去到好top。」



今早，香港隊共160人、包括劍擊、游泳、武術、欖球、拳擊、手球、滾軸運動、滑板以及跆拳‍道代表隊，浩浩蕩蕩現身機場，準備出發杭州參與亞運會。現場吸引不少市民圍觀，見張家朗、何詩蓓在旁等候，更舉起手機留影。

香港代表團團長霍啟剛指在出發前表示到埗機場後收到不少市民支持：「好多市民為我們打氣，所以期望很高。」認為在「半個主場」作賽，定必有不少觀眾為港隊歡呼。隨後，向傳媒公布開幕禮持旗手人選，一男一女代表分別為欖球著名華將姚錦成和武術運動員莫宛螢。

香港隊共160人出發杭州。（鄭子峰攝）

曾表示今屆是最後亞運的姚錦成，講述獲邀過程，但直到今天，才確認自己真的能成為持旗手：「之前有收過教練訊息問可不可以做（持旗手），我說『OK，隨時Ready』，但都覺得未firm（肯定）。」

力證華人在欖球界有地位

由於欖球隊名單周一（18日）才剛出爐，阿成笑說，當時未知自己是否能入選陣容，沒有理由沒有比賽席位，只出席開幕禮，但當確認後便覺得今次、即第4次亞運意義更重大：「我在亞運贏過獎牌，現在又做持旗手，運動員生涯已經圓滿。」

霍啟剛公布持旗手。（鄭子峰攝）

霍啟剛公布時向大家介紹，阿成由2010年廣州和2014年仁川亞運摘銀，到上屆雅加達歷史性奪金，到今屆四戰亞運，地位非凡。作為第一個欖球員持旗手，阿成希望能成為榜樣：「證明華人在欖球隊地位可以去到好top，不要失去信心。」即使欖球是洋人強項，但以華人身份在港隊堅持至今，對阿成而言是一個抱負，「希望令華人看到，（證明）打欖球是可以入到香港隊，不會輸給洋將。」

開幕禮持旗手將由欖球著名華將姚錦成和武術運動員莫宛螢擔任。（鄭子峰攝）

莫宛螢二戰亞運 首次出席開幕禮

第二次出戰亞運、同樣首任持旗手的武術運動員莫宛螢，提起上屆因翌日有賽事，所以自己連開幕禮都沒有參加過。雖然今屆同樣緊接賽事日，但考慮過後還是決定把握機會：「我考慮了半分鐘，因為自己都習慣晚睡，又想過萬一自己下一次去不到，或去到卻不選我（任持旗手）呢？我覺得要把握機會，因為每一次都是很好的安排。」

兩位均首任持旗手。（鄭子峰攝）

莫宛螢坦言今次目標是享受賽事，表現出最好的自己，任持旗手登場會給她很大的力量，「這麼多運動員中很難先挑選到一男一女，是很光榮的，我想出場時更自信、淡定地表現自己。」與阿成的身高差相映成趣，莫宛螢打趣笑說：「我有上網睇怎樣持旗，又想過他（阿成）這麼高，我該負責拿哪裏？」