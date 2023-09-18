杭州亞運｜七欖李卡度肩傷後回歸　以最後一屆參賽心態拚盡爭衛冕

距離杭州亞運開幕還有5天，周一（18日）香港男、女子七人欖球代表隊公布陣容名單，其中於去年11月「香港七欖」中奮戰傷及右肩的著名華將之一李卡度（Cado），休養多時趕及在亞運前回歸陣中。

31歲的Cado已成七欖亞運三朝元老，今天更「漏口風」指今屆大機會是自己最後一屆亞運。



香港男、女子七人欖球代表隊今日公布名單，其中華將李卡度亦在陣。順利成為亞運三朝元老，Cado笑指自己很大機會去最後一屆：「但成哥（姚錦成）說，我要再多打一屆，我不知道，畢竟沒有人知道3年間會發生什麼事。」他數着3年後，自己已經34歲，不是不能打，只是與其考量太多未知，不如專注當前。「至少我會當今屆是最後，這個心態對我來說，會好一點，因為我會拚盡，幫球隊贏球。」

在神經線受傷後大半年，可以成為亞運陣容之一，實在不容易。（林靄怡攝）

Cado不敢想太遠，因為在神經線受傷後大半年，可以成為亞運陣容之一，實在不容易。

2022年11月，Cado於香港七人欖球賽對戰日本時不幸傷及肩膀神經線養傷近大半年。原以為只是小傷，能在1、2個月內康復，誰不知傷勢卻遠超Cado的想像。

「我以為很快就好，但到了3月還未能打球，就開始有點怕。」Cado回想當時每天到健身室、做康復治療，都在期待後肩的肌肉可以有反應，但總是不斷失望：「過往真的很漫長，可能今星期有好轉，但下星期再做同一個重量，也有可能做不到。」

男子七欖目標衛冕。（林靄怡攝）

傷及神經大半年 復出一直是未知之數

眼見隊友四出比賽，Cado心中不是滋味，雖然留守直播前打氣支持，但心中免不了萌生「如果我都可以打埋一份就好了」的想法，而他因為肩部活動範圍受影響，手的角度有限制，醫生也勸告這還不是該比賽的時候：「不是不能打，只是比賽會平常更容易甩骹。」

Cado權衡過，要是自己強行比賽，如果在1、2場賽後受傷，對球隊也有不利的影響，然而他唯一可以做的，就是繼續訓練和等待。

李卡度表示今屆很大機會是最後一屆亞運。（林靄怡攝）

及時回歸出戰亞運

直到今年7月，Cado隨隊到內地集訓，除了復出上場更做到攔截，加上對抗時落地肩膊安好的情況，讓他信心大增：「再見到自己在健身室臥推的重量有進步，覺得是時候。」

8月到韓國出戰亞洲巡迴賽第一站，Cado便感覺自己大機會入選亞運名單，「家人一直問我：『有無得打？』想到場支持，但我也只能說不知。」到今日名單公布，證明Cado總算沒有白費等待的耐性和堅持訓練的毅力，趕及在亞運前回歸。

李卡度望與姚錦成締造圓滿結局。（林靄怡攝）

金牌對香港七欖的意義之大

上屆擊敗日本摘金的港隊，今屆自然劍指衛冕，當時在陣的Cado也很希望可以重溫舊夢：「成哥最後一屆，他說的，我想他可以有個圓夢結束。」

接下來力爭衛冕的杭州亞運金牌，對七欖港隊意義之大，是經歷奧運資格賽不敵韓國、主場5個月內累積9戰8負的慘烈成績後，香港回到亞洲最強的證明：「每一場14分鐘都有好大變化，當我們以為自己是亞洲最強，（在敗陣下）發現卻又不是，這面金牌絕對是一個肯定。」

男子隊名單：

禾獲特(Max WOODWARD)(隊長)、虎拿當尼(Alessandro NARDONI)、靴貝特(Liam HERBERT)、丹馬克(Max DENMARK)、高凡迪爾(Michael COVERDALE)、李卡度、韋兆新(Russell WEBB)、麥堅力(Alex McQUEEN)、 蔡紀駿(James CHRISTIE)、杜靴迪(Liam DOHERTY)、 史戴爾斯(Hugo STILES)、姚錦成



上屆擊敗日本摘金的港隊，今屆自然劍指衛冕。（林靄怡攝）

女子隊目標衝擊獎牌

除了Cado，女子七欖代表莊嘉欣也受肩傷困擾多時，同樣及時歸隊出戰第二次亞運。2022年10月亞洲賽中甩骹，由手術到重返賽場歷時約半年，最終能出戰亞運，嘉欣有個目標。

「上屆我們第五名，再前一屆第四，一直都與獎牌差少少，今屆是時候要衝突獎牌。」嘉欣坦言這個陣容在過去幾累積了不少比賽經驗，例如今年首次於主場參戰七欖世界巡迴賽正賽，為球隊打下強心針。此外，女生們更在疫情間建立默契：「當時無法外出，大家就算無法一起練都會Zoom見面，到在體院隔離大家每天見，除了球場見，還會一起煮飯食。」女隊因而感情更發深厚，另一角度為亞運做好準備。

女子隊名單：

高香慧(OLSON-THORNE Natasha,雙隊長)、李念殷(雙隊長)、 歐陽倩怡、陳穎、莊嘉欣、霍山文(FORREST Shanna)、馮凱晴、何維銨、陳楚琪、藍嘉敏 、謝詠翹、何芷媛



女子七欖代表莊嘉欣也受肩傷困擾多時。（林靄怡攝）