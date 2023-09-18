杭州亞運｜姚錦成對七欖名單感失望　退役後望轉型當教練幫助華將

「我們站在華人角色，令大家對港隊有歸屬感。」香港男子七人欖球代表著名華將姚錦成在今年完成主場告別戰時，一語道出「華將」在七欖港隊的重要性。

在欖球這個洋人社會的熱門項目中，能持續佔一席位的華將，僅姚錦成和李卡度，由去屆雅加達亞連金牌陣容，到杭州亞運也只他們兩人。周一（18日）香港隊公布七欖名單，阿成見華將還是只佔兩席，不禁感到失望，卻又無奈覺得合理：「讓我想在退役後，可以為華將做些什麼。」



周一（18日）香港七人欖球代表隊公布名單，丹馬克、靴貝特等在5年間也成長為主力，為港隊衛冕添戰力。除了去屆金牌班底之一的男子隊隊長禾獲特繼續領軍外，不變的還有華將，仍由35歲姚錦成和31歲李卡度（Cado）佔「唯二」席位。

男子隊名單：

禾獲特(Max WOODWARD)(隊長)、虎拿當尼(Alessandro NARDONI)、靴貝特(Liam HERBERT)、丹馬克(Max DENMARK)、高凡迪爾(Michael COVERDALE)、李卡度、韋兆新(Russell WEBB)、麥堅力(Alex McQUEEN)、 蔡紀駿(James CHRISTIE)、杜靴迪(Liam DOHERTY)、 史戴爾斯(Hugo STILES)、姚錦成



35歲姚錦成和31歲李卡度（Cado）佔華將「唯二」席位（林靄怡攝）

隊中僅兩華將感失望

阿成苦笑道，「隊中還是這麼少華人，又是我和Cado。有點失望，但就像教練所說，選人真的很難，也算是合理。」

他深明對香港人來說，七欖的華將角色是何其重要，然而在5年後的今日，陣容中仍舊只有自己和Cado，讓他有所反思。原以為至少會多一席華將，但最後最大機會入選的房傑鋒（房傑）、郭柏雅（Eric）和麥季聰（MK）皆無緣亞運，阿成表示事出也未必無因。

姚錦成將出戰最後亞運。（林靄怡攝）

退役後想幫華將多一點

「MK因香港七人賽後狀態下滑，加上位置競爭太大，機會比較微。可是，房傑刻意為部署亞運而轉打前鋒、Eric則在亞洲巡迴賽韓國站表現很好，最後教練平衡過後，還是選了表現更穩定、更穩住軍心的麥堅力，想必他們一定很失落。」阿成雖然失望，但也理解教練的做法，陣容也算合理，皆因大賽在即，必然是有能者居之。

作為陣中「大哥」，阿成在背後當然有「點醒」後輩。「教練見到的，只有場上的你，如何變強、穩定才是重點，人家為何要用你？為什麼還要我打，我叫他們自己比較一下就會知道。」畢竟球場上，沒有懷才不遇，只有不夠努力或方法有誤，強調今次是退役戰的阿成希望自己下一個任務是幫助華將在港隊上有效地提升自己，爭取更好表現。

姚錦成期望華將能爭氣。（林靄怡攝）

房傑鋒（左二）失落亞運席位。（林靄怡攝）

球隊中有教練提供的訓練計劃和日程，是為讓球員在一定基礎下以團隊形式提升，但當球員有個別弱項、問題，就需要在額外時間加強。在阿成眼中，華將多數忽略這一個重要的部分：「如何給教練信心？如有沒有保持狀態，是不是每次比賽都有穩定表現？以我經驗，不論入不入選、能不能去比賽，我都不會停下訓練。」阿成認為就因為落選，球員才要更把握時間「追」。

七欖男隊目標衛冕。（林靄怡攝）

最後的最後 望轉至教練工作

堅稱今次亞運一定是「最後」的阿成，也慢慢想到退役的步伐，「我想和教練討論，或許我可以在退役後負責這個部分？（讓華將或非主力球員進步）這是一個很重要的環節 ，因為就算換人，後備球員狀態都必須要有。」

念舊的阿成笑說自己未癮果斷地離開港隊，希望可以慢慢轉型做不同角色，幫助球隊：「我做不到一刀切（退役），我打完亞運後會留隊至明年4月合約完，期間會Standby，教練需要我就會幫忙，希望慢慢看可不可以做一些教練工作。」

（林靄怡攝）

阿成雖然相當不捨在球場上馳騁的日子，但腰部的警號愈「響」愈烈，半年僅出戰一個賽事的他，留力亞運，期望以金牌「埋尾」。「結果當然重要，但我想好好享受最後一次的感覺，跟隊友打球的過程。」