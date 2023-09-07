杭州亞運｜莫宛螢新套路再戰亞運　太極加深父女二人的羈絆

出戰亞運，有許多運動員孤身上路的時刻，特別是踏上賽場；不過，今屆杭州亞運莫宛螢是「例外」。

「新套路的歌曲由爸爸改編，還幫我彈琴。」隨父親改編的曲目、讓莫宛螢安心的旋律，打出有別於上屆亞運的全新太極套路，如「有爸爸陪我上場比賽一樣」，見證自己5年來的成長。



8歲習武、18歲轉為全職、曾於雅加達亞運會摘銀，28歲的莫宛螢即將再戰亞運。亞運選拔賽時，仍沿用5年前亞運的曲目，只改用新動作；剛好適逢亞運延期一年，她決定善用時間，重新編改曲目和套路。

莫宛螢新套路再戰亞運。（梁鵬威攝）

爸爸幫忙選曲編曲 「像爸爸陪我上場比賽」

自從莫宛螢向爸爸講出想法後，爸爸便為選曲出一分力，最後選用2017年開播的內地劇集《大軍師司馬懿之軍師聯盟》插曲，更用了一年時間改編、構想新套路。「一聽到個feel，是這一首了」莫宛螢一聽便愛上，一臉驕傲地提起爸爸也有出力相助：「新套路的歌曲由爸爸改編，幫我剪接和彈琴，就像爸爸陪我上場比賽一樣。」

踏上舞台，莫宛螢有如能從音樂，獲得一點爸爸支持的力量：「多一個人陪，好過自己一個孤單地打，多一份力量支持表現一定會更好。」

踏上舞台，莫宛螢有如能從音樂，獲得一點爸爸支持的力量。（梁鵬威攝）

莫宛螢將會出戰太極拳太極劍全能。（梁鵬威攝）

太極成父女二人的羈絆

話音剛落，莫宛螢眼眶漸漸泛紅，她連忙住口，生怕再聊起爸爸會讓眼淚沾濕精緻的眼妝。「我是這樣的。」她笑說，提起家人總是眼淺。接過記者遞上的紙巾，莫宛螢一邊拭淚，一邊憶起爸爸一路走來的支持。

因爸爸學太極的武館有兒童武術暑期班，8歲開始，太極就成了莫宛螢父女的共同語言。小時候，爸爸會從旁觀察莫宛螢訓練，直到現在，她還是會不時和爸爸分享訓練影片：「除了睡覺，我幾乎和爸爸都是在談太極，他有時會說我眼神怎樣、動作怎樣，給我一點意見。」太極，加深了父女二人的羈絆，至今依舊。

她笑說，提起家人總是眼淺。（梁鵬威攝）

新套路着重由內而外散發氣場

今屆亞運莫宛螢上台，打出的套路，不單為了爭取獎牌，也望將爸爸的努力完美呈現。然而新套路的風格有別於以往，由着重表現個人魅力、美態，變成更內心層次的表演：「5年前的肢體上框架好大，動作要好靚，現在着重由內散發出來的（氣場）。」

新套路着重由內而外散發氣場。（梁鵬威攝）

莫宛螢表示新套路中，需要代入成一個準備好戰爭全盤計劃的軍師角色，因此心理活動既不能太亢奮也不能太平靜。「好像要去打仗一樣，（力度、輕重）需要收放自如。」時而沉穩，時而進取，「敵方退，我要就進攻，動作例如向前，好像要衝擊裁判的眼球一樣。」希望以嶄新風格的套路，表現出成長過後的莫宛螢。

莫宛螢以嶄新風格的套路表現出成長過後的自己。（梁鵬威攝）

男子

許得恩、劉子龍



女子

陳穗津、何健欣、劉徐徐、莫宛螢、沈曉榆



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