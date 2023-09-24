杭州亞運直擊︱賽艇港隊的母女情　前國家隊梁三妹：望港將有佳績

賽艇女子輕量級雙人雙槳決出今屆亞運第一金，最終金牌落在中國國家隊的鄒佳琪／邱秀萍手中，大批國內傳媒爭相採訪。

香港組合洪詠甄、黃湘儀與一眾好手較量，決賽排最尾的第六位，上岸後亦有人在通道上靜候兩位女將歸來，送上一個深深的擁抱——她就是為中國亞運賽艇史上首金得主、現任港隊教練梁三妹。



記得黃湘儀在初賽衝線後，累得倒臥在艇上，畫面被拍下，她着記者刊登前要「打格仔」。然而今天她再「難逃一劫」，因為她上岸後看到迎接自己的教練梁三妹，隨即又哭成淚人。

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【杭州直擊】香港組合洪詠甄（右）、黃湘儀（左）與一眾好手較量，決賽排最尾的第六位。（袁志浩攝）

痛哭的黃湘儀跟洪詠甄，被梁教練一手擁入懷中，她搭着兩人膊頭，慢慢走到混合採訪區，然後默默離開。黃湘儀仍未平復心情，洪詠甄先開口，說眼淚其實更多是帶着開心，「大家都盡了力完成比賽，始終體能跟其他國家有一段距離。」黃湘儀坦言，自己技不如人，「有點不甘心，但沒辦法，再努力繼續練。」

【杭州直擊】賽後兩人表現失望。（林靄怡攝）

【杭州直擊】痛哭的黃湘儀跟洪詠甄，被梁教練一手擁入懷中。（袁志浩攝）

說到梁教練，黃湘儀再度哽咽，雖然對方只是近兩個多月才加入港隊，但由於教練團女少男多，大部份男教練相對嚴厲，梁教練就能更明白、體諒女生的情況。「她每次說話我地很想哭......剛剛她說：『知你們盡了力』，就讓我立即飆淚，她像個媽媽安慰我們一樣。」

梁教練的照顧都在細節上，女生身體不適，她會經常提醒要喝熱水，又苦口婆心勤球員戒口；隊員練習後洗頭，她又會叮囑要吹乾頭髮才能睡，猶如母親日常。

黃湘儀因為「怕醜」，沒有在鏡頭前表達對梁教練的心底話；但同樣是輕量級賽事出身、而且是中國賽艇首位世界冠軍兼1990年北京亞運會金牌得主，梁教練倒是有話想說。

【杭州直擊】梁教練近兩個多月才加入港隊。（袁志浩攝）

本以為她會被兩位女生的情緒所感動，但梁教練說的都很理性，「她們今早有點不順利，Winnie（洪詠甄）賽前輕微超重0.1公斤，我一直陪她減。雖然她有大賽經驗（奧運），但未經歷過（超重），會有點驚。輕量級體重是要長期控制的，我也是這方面出身，以往在國家隊，冬天不能超過61公斤。」

雖然梁教練來港時間尚短，暫只協助港隊出戰亞運，但從她口中就知道要成功，要求就要有多高。她很着緊兩名隊員，也是因為視對方為親生女，「我很少發火，就算其他人罵她們，我也會叫對方注意一下，我也希望香港運動員有好成績。」

【杭州直擊】奧運出戰單人艇的洪詠甄，今次轉戰雙人艇。（林靄怡攝）

【杭州直擊】教練認為兩人仍然可以爭奧運資格。（林靄怡攝）

「雖然落敗了，但她們不一定要退役，仍然可以爭奧運資格，一切都是重新開始。我（擔任教練以來）只有兩個月時間，技術是改不了的，只能不斷鼓勵，但假如她們想去奧運，我也會幫忙。」看來洪詠甄跟黃湘儀，為梁教練留港爭到不少感情分。

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