杭州亞運．射擊｜黃雨婷10米氣步槍混合團體賽奪冠成三金得主

杭州亞運射擊女子10米氣步槍團體賽中，中國隊憑韓佳予、黃雨婷、王芝琳奪冠，取得杭州亞運正式揭幕後頭一小時比賽的第二金，三名女將並打破同項目亞洲紀錄。

黃雨婷及韓佳予更在稍後的個人賽中包攬冠亞軍，在10米氣步槍項目合計為中國拿下兩金，這三名浙江女生亦被內地網民稱為「夢之隊」；26日再在混合團體賽奪冠，成為本屆亞運首名三金得主。



女子10米氣步槍團隊賽的亞洲紀錄，此前由中國從2018年保持至今，總分為1893分。今次王芝琳、韓佳予、黃雨婷三人合力拿到1896.6分，與美國保持的世界紀錄1898.4分相差不到兩分。

中國隊在一小時內奪第3金之餘，更打破亞洲紀錄。（微博圖片）

銀牌為印度隊，各獲1886分；蒙古則以1880奪得銅牌。中國隊第一輪便以316.2分領先全場，不過第二輪印度取得316.9分追平，隨後中國三名女將持續有出色發揮，最終以超過10分優勢奪得金牌。

韓佳予、黃雨婷、王芝琳（從左至右）合力打破亞洲紀錄奪金。（新華社）

在之後的射擊女子10米氣步槍個人賽中，黃雨婷及韓佳予包攬冠亞軍，前者在一天內連奪兩金，在個人賽上更以252.7環打破亞運紀錄，韓佳予則以251.3環奪銀，銅牌得主為印度選手拉米塔。

26日，黃雨婷/盛李豪在射擊混合團體10米氣步槍決賽奪冠，黃雨婷亦成為今屆亞運首名三金王得主。

黃雨婷目前只有17歲，在今年3月的射擊世界盃印度站曾奪得金牌。事實上，在今年5次國際性比賽中，包括射擊世界盃印度站、秘魯站、阿塞拜疆站、ISSF射擊世錦賽以及今次杭州亞運會，這三名浙江女將都曾為中國國家隊斬獲金牌，因而今次內地網民稱她們為「夢之隊」。

17歲的黃雨婷在女子10米氣步槍個人賽中奪金，更打破亞運紀錄。（新華社）

此前中國憑鄒佳琪/邱秀萍在賽艇女子輕量級雙人雙槳項目，奪中國國家隊今屆亞運第一金。