杭州亞運10月3日總結｜港隊增添1銅列第10　劉允祐單車公路賽開齋

撰文：陳智深
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杭州亞運2023第8天（10月1日），香港隊增添3銅。
港隊暫時共奪6金15銀24銅，共45面獎牌。由於橋牌的男子及女子團體均殺入4強，壁球混雙及女單亦殺入4強，其中女單4強更上演「內訌」，加上男單同樣鎖定一席4強，故港隊肯定再穩獲6面獎牌，總獎牌數創出歷來新高。

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劉允祐今日於男子個人公路計時賽奪得銅牌，是香港歷來首次有男車手在這個項目踏上亞運頒獎台。

港隊以3銀1銅完成鑊場賽事後，今日開始轉戰公路賽。早上率先舉行的女子個人公路計時賽，梁穎儀一度排在前三，但最終只得「梗頸四」。下午男子組賽事，共有14名車手角逐，劉允祐以50分17.76秒完成賽事，總成績排名第3，哈薩克的LUTSENKO Alexey以48分05.75秒奪冠，中國車手薛銘奪得銀牌，時間為50分05.83秒。

杭州亞運男子個人公路計時賽銅牌：劉允祐。（港協暨奧委會）

劉允祐後日（5日）將偕隊友梁峻榮、高肇蔚及梁嘉儒出戰男子個人公路賽，港隊自1998曼谷亞運起，在這個項目累計奪得3金2銅，今屆將力爭繼2010廣州亞運後，再次揚威男子個人公路賽。（了解更多：劉允祐男子個人公路計時摘銅　創香港單車隊歷史

杭州亞運男子個人公路計時賽銅牌：劉允祐。（港協暨奧委會）

香港壁球隊延續杭州亞運獎牌之旅。今早完成混雙小組賽後，李嘉兒/黃祉謙及湯芷穎/鄧銘漮於混雙8強上演港隊「內訌」，由於不設銅牌戰，港隊鎖定一面獎牌，最終李/黃以局數2：0擊敗湯/鄧，晉級4強。（了解更多：香港壁球隊延續獎牌之旅　女單4強內訌坐銀衝金

杭州亞運壁球混雙8強，港隊李嘉兒/黃祉謙對湯芷穎/鄧銘漮。（袁志浩攝）

單打賽事，亞洲冠軍陳善鈺打敗馬來西亞的AIRA Binti Azman晉級4強，何子樂於另一場女單亦告晉級，兩名港將將於4強對壘，意味香港壁球女單坐銀衝金。至於男單8強的港隊「內訌」，梁子軒直落3局贏劉子均，肯定獲得獎牌。（了解更多：壁球港隊內訌有火藥味　兩將苦等五年獲個人賽獎牌

+3

棒球男子分組賽，昨日大勝泰國的港隊今天面對勁敵中華台北，打到第六局被扣倒，以0：15落敗，將轉戰名次賽。（了解更多：莫竣棓三振中華隊職業打者　網民讚港版青柳晃洋

莫竣棓今日在中華隊身上取得三次三振。（林靄怡攝）

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至161金90銀46銅共297面獎牌在榜首領放。日本則以33金47銀50銅總數共130面獎牌，力保第二位；韓國則取得32金42銀65銅共139面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲45面獎牌）
6金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳　金
七人欖球　香港隊　男子組　金
高爾夫球　許龍一　男子個人賽　金
15銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
游泳　何詩蓓　女子50米自由泳　銀
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　銀
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL　銀
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船　銀
劍擊　江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望　女子重劍團體　銀
單車　李思穎、楊倩玉　女子麥迪遜賽　銀
單車　梁嘉儒　男子全能賽　銀
單車　李思穎　女子全能賽　銀
馬術　蕭頴瑩　盛裝舞步個人賽　銀
壁球　陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒　女子團體　銀
電競　陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林　《夢三國2》　銀　
24銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人　銅
劍擊　張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然　男子花劍團體　銅
劍擊　陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名　女子花劍團體　銅
劍擊　何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯　男子重劍團體　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳　女子4X100米自由泳接力　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐　女子4X100米混合接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅
七人欖球　香港隊　女子組　銅
馬術　陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　銅
帆船　Akira Sakai、Russell Aylsworth　男子49人級　銅
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　銅
單車　李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅
壁球　梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙　男子團體賽　銅
高爾夫球　許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒　男子團體賽　銅
象棋　林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰　混合團體賽　銅
三項鐵人　黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂　混合接力賽　銅
乒乓球　黃鎮廷　男子單打　銅
田徑　俞雅欣　女子跳遠　銅
單車　劉允祐　男子個人公路計時賽　銅

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