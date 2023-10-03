杭州亞運10月3日總結｜港隊增添1銅列第10　劉允祐單車公路賽開齋

杭州亞運2023第8天（10月1日），香港隊增添3銅。

港隊暫時共奪6金15銀24銅，共45面獎牌。由於橋牌的男子及女子團體均殺入4強，壁球混雙及女單亦殺入4強，其中女單4強更上演「內訌」，加上男單同樣鎖定一席4強，故港隊肯定再穩獲6面獎牌，總獎牌數創出歷來新高。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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劉允祐今日於男子個人公路計時賽奪得銅牌，是香港歷來首次有男車手在這個項目踏上亞運頒獎台。

港隊以3銀1銅完成鑊場賽事後，今日開始轉戰公路賽。早上率先舉行的女子個人公路計時賽，梁穎儀一度排在前三，但最終只得「梗頸四」。下午男子組賽事，共有14名車手角逐，劉允祐以50分17.76秒完成賽事，總成績排名第3，哈薩克的LUTSENKO Alexey以48分05.75秒奪冠，中國車手薛銘奪得銀牌，時間為50分05.83秒。

杭州亞運男子個人公路計時賽銅牌：劉允祐。（港協暨奧委會）

劉允祐後日（5日）將偕隊友梁峻榮、高肇蔚及梁嘉儒出戰男子個人公路賽，港隊自1998曼谷亞運起，在這個項目累計奪得3金2銅，今屆將力爭繼2010廣州亞運後，再次揚威男子個人公路賽。（了解更多：劉允祐男子個人公路計時摘銅 創香港單車隊歷史）

杭州亞運男子個人公路計時賽銅牌：劉允祐。（港協暨奧委會）

香港壁球隊延續杭州亞運獎牌之旅。今早完成混雙小組賽後，李嘉兒/黃祉謙及湯芷穎/鄧銘漮於混雙8強上演港隊「內訌」，由於不設銅牌戰，港隊鎖定一面獎牌，最終李/黃以局數2：0擊敗湯/鄧，晉級4強。（了解更多：香港壁球隊延續獎牌之旅 女單4強內訌坐銀衝金）

杭州亞運壁球混雙8強，港隊李嘉兒/黃祉謙對湯芷穎/鄧銘漮。（袁志浩攝）

單打賽事，亞洲冠軍陳善鈺打敗馬來西亞的AIRA Binti Azman晉級4強，何子樂於另一場女單亦告晉級，兩名港將將於4強對壘，意味香港壁球女單坐銀衝金。至於男單8強的港隊「內訌」，梁子軒直落3局贏劉子均，肯定獲得獎牌。（了解更多：壁球港隊內訌有火藥味 兩將苦等五年獲個人賽獎牌）

+ 3

棒球男子分組賽，昨日大勝泰國的港隊今天面對勁敵中華台北，打到第六局被扣倒，以0：15落敗，將轉戰名次賽。（了解更多：莫竣棓三振中華隊職業打者 網民讚港版青柳晃洋）

莫竣棓今日在中華隊身上取得三次三振。（林靄怡攝）

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至161金90銀46銅共297面獎牌在榜首領放。日本則以33金47銀50銅總數共130面獎牌，力保第二位；韓國則取得32金42銀65銅共139面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲45面獎牌）

6金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

高爾夫球 許龍一 男子個人賽 金

15銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

壁球 陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 女子團體 銀

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

24銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙 男子團體賽 銅

高爾夫球 許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒 男子團體賽 銅

象棋 林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰 混合團體賽 銅

三項鐵人 黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂 混合接力賽 銅

乒乓球 黃鎮廷 男子單打 銅

田徑 俞雅欣 女子跳遠 銅

單車 劉允祐 男子個人公路計時賽 銅

