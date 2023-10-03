杭州亞運直擊︱壁球港隊內訌有火藥味　兩將苦等五年獲個人賽獎牌

香港壁球隊今日於混雙由李嘉兒／黃祉謙打入準決賽；梁子軒就淘汰隊友劉子均晉級四強，加上兩名女單選手陳善鈺、何子樂將於四強對壘，在不設銅牌戰下，鎖定再獲4面獎牌。

當中梁子軒跟何子樂，上屆均隨師兄或師姐出戰團體賽獲得獎牌，一直希望出戰個人賽，今屆終完成夢想。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



男單港隊「內訌」甚有「火藥味」，劉子均跟梁子軒不時碰撞、被阻擋去路，向球證多次投訴未獲理會，劉一度用身體貼近隊友，氣氛一度有點緊張。梁子軒領先局數2：0後，第三局雙方打成8：8，梁因體力下降、欲爭取時間休息，打開門向裁判要求換拍，但劉子均上前「閂門」，並高呼「他只是累了」阻止對方。

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不過，劉子軒結果仍無法取得第三局，八強止步，賽後步入混合採訪區，他花了一段時間平復心情，承認對手比賽計劃比自己出色，「我們也很熟悉對方，他在關鍵時刻打得比我穩定，也能控制情緒。無法取得兩面獎牌（本已有一面男團銅牌）是失望的，但無藉口，只能夠對自己失望。」

杭州亞運壁球男單8強，梁子軒對劉子均。（袁志浩攝）

平日較為「文靜」的梁子軒，賽後也不禁振臂高呼，他表示跟劉子均在場外是無所不談的好友，只是在場上難免有碰撞，認為比賽後一切便過去。他激動，是因為上屆見證「大師兄」歐鎮銘及李浩賢在男單包辦金、銀牌，自己一直在等這個機會，「真係好好好好開心，個人賽獲獎牌是夢想。」

杭州亞運壁球男單8強，梁子軒對劉子均。（袁志浩攝）

梁子軒透露，其狀態在過去一年經歷高低起伏，曾經有多次在領先下反勝為敗，「是很大打擊，然後一直輸下去，輸到沮喪，沉寂了起碼半年。但我跟自己說，什麼也不要想，最重要是亞運。最近三個月我不斷推自己一把，推得很辛苦，很高興有這樣的結果。」

杭州亞運壁球女單8強，圖為何子樂（左）。（袁志浩攝）

同樣為了個人賽苦等五年的，還有女將何子樂，上屆雅加達她排在歐詠芝與陳浩鈴之後，只隨兩人參與團體賽。「當年個人賽在團體賽前舉行，在練習時我已跟自己說：『好想打，下屆一定要打』，今天終於做得到。」

她表示小時候就聽過2002釜山亞運金牌得主、現港隊教練趙詠賢的名字，憧憬做「亞運第一」，「雖然我實力仍未必夠，團體賽曾敗給上線的渡邊聡美（日本）及Sivasangari Subramaniam（馬來西亞），但這就是夢想，到時看臨場發揮，始終比賽可以發生任何事。」

杭州亞運壁球女單8強，陳善鈺擊敗馬來西亞球手晉級。（袁志浩攝）

何子樂要挑戰女單金牌，就先過隊友陳善鈺那一關，兩人今年6月亞錦賽準決賽就曾交手，當時何子樂是落敗的一方。陳善鈺坦言，今日打敗馬來西亞的AIRA Binti Azman，克服了心理關口，「女團落敗後不太有信心，教練叫我享受每場比賽。以往青年賽時曾不敵今仗對手，但今天我打出應有水準贏波。」對於要跟師姐何子樂對壘，她則稱：「大家都希望自己贏，看誰發揮得好吧。」