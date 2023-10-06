歐霸│ 白禮頓逼和馬賽續墊底　韋斯咸作客擊敗弗賴堡創紀錄

周四（10月5日）歐霸盃B組次輪比賽，首次征戰歐霸的白禮頓作客2:2逼和馬賽，但在小組繼續包尾。同日歐霸盃B組賽事，韋斯咸作客2:1擊敗弗賴堡，創造英格蘭球隊在歐洲賽連續17場不敗紀錄。



白禮頓在上半場已落後2球，先在19分鐘被贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）率先入球，一分鐘後維列度（Jordan Veretout）為馬賽將比數擴大至2:0。換邊後第54分鐘，三笘薰在禁區左路底線傳入中間，由哥斯（Pascal Groß）追回一球。至臨完場白禮頓搏得12碼，後備上陣的祖奧柏度（Joao Pedro）操刀射入，為白禮頓逼和馬賽。

同組AEK雅典以1:1賽和阿積士，賽後AEK雅典以4分居首，馬賽2分居次，阿積士同得2分，但得失球較差排第3位，白禮頓則以1分包尾。

2023年10月5日，歐霸盃B組次輪比賽，韋斯咸作客2:1擊敗弗賴堡。（路透社）

同日歐霸盃B組賽事，韋斯咸作客2:1擊敗弗賴堡。今場賽事也令韋斯咸成功壓過1960年代的列斯聯、1970年代的熱刺，成為在歐洲賽最長不敗的英格蘭球隊。

柏基達（Lucas Paqueta）於開場8分鐘頭球破門，為韋斯咸打開紀錄。換邊後，路蘭沙拉爾（Roland Sallai）在49分為弗賴堡扳平，但阿古特（Nayef Aguerd）於66分鐘助韋斯咸再度領先，弗賴堡至完場未能追平。

同組FK TSC與奧林比亞高斯打成2:2。賽後韋斯咸於小組以6分排首名，弗賴堡3分居次。

同日C組阿里斯利馬素2:1贏格拉斯哥流浪，貝迪斯2:1勝布拉格斯巴達。

D組士砵亭主場1:2敗於阿特蘭大，同組捷斯托佐華0:1不敵格拉茨。賽後阿特蘭大以6分居首，領先排第2的士砵亭3分。