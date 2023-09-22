歐霸盃｜高普播片助利物浦下半場反勝　指應多傳球予17歲小將

利物浦在今季歐霸盃首場分組賽3：1擊敗寧斯，上半場卻是先失波而且表現平平，高普透露教練團半場在球員心理上對症下藥，令紅軍重新振作。



利物浦半場表現不佳，教練團當然有調整戰術，但高普透露，半場時球員們顯然覺得自己踢得一無是處，非常沮喪，教練團因而也在短短15分鐘內，以兩個畫面激勵他們。

高普賽後向《利物浦回聲報》講述：「是的，我們的開局不佳，寧斯上半場有一次中目標射門，雖然我們也有過一些好機會，但我見到我們的球員似乎不在狀態。我們不僅未能由這些機會中獲得信心，而且更好像覺得，我們不應再去創造機會。」

利物浦上半場先輸一球，下半場才反勝。（Getty Images）

「所以我們被那些表現不那麼好的時刻影響了，信心、集中力都受了影響，而負面情緒不斷增長。這一切聽起來都是不合理的，人性就是這樣，就是不合理。」

高普指出，其實球隊上半場也創造過好的入球機會，「半場的時候，球員們很明顯覺得自己在上半場毫無可取之處，但這一切都不是真的！」

教練團決心要擊破球員的思想陷阱，不讓他們陷入負面情緒中：「然後我們向球員展示了上半場兩個他們做得比較好的情況，然後告訴他們，要拋開負面情緒、重新投入比賽，這樣我們便大有機會扭轉形勢，這就是我們最終做到的事。」

高普透露，半場時擊破球員腦海中的負面情緒是關鍵。（Getty Images）

今仗紅軍有兩名球員首次為利物浦踢正選，先有由拜仁慕尼黑加盟的荷蘭中場格雲貝治（Ryan Gravenberch），高普指這位交出助攻的21歲新援是今仗「場上的最佳球員」，而兩日前才續約、年僅17歲的賓杜克（Ben Doak）正選上陣，高普認為若球員多傳球給這位「蘇格蘭神童」，上半場或會有更好表現：「若我們能向杜克多傳球，讓他多用波，我們本可以在邊線有更多控球、然後做更多內切。」