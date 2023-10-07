杭州亞運直擊｜港棒扣倒老撾第六名完賽　相信再前行　更期待未來

一場傷痛敗仗過後，再次站上投手丘，先發投手梁家豪只記住一件事：守好，相信打線隊友。

香港棒球隊在杭州亞運最後一場賽事零封老撾，大勝11：0，以第6名作結。儘管未能突破歷來佳績，跟第5名只差一步，但從以往由一、兩個主力擔大旗，到今屆有不少年輕球員能夠佔上球隊一席，逐漸打出風格的港棒，終有一天走出自己的路途。



前天（5日）與菲律賓拉鋸九局最終敗陣，港隊昨日（6日）重整旗鼓，出戰今屆亞運最後一仗。消防員梁家豪擔任先發投手，投了四局6次三振；港隊第五局換上黃睿鋒，第六局曾健南登板，第七局派遣郭靖和陳卓希，其中黃睿鋒和曾健南都是「千禧後」；加上打線先後有鄭鎧霆、陳卓喬、溫子賢、盧灝霖、莫竣林、譚浩賢和施朗晧，最終港隊第七局扣倒對手，大勝11：0。

「責任一定有，只要開局守得好，打者取分，年輕投手就可以登板感受大賽氣氛累積經驗。」梁家豪賽後說。

杭州亞運男子棒球名次賽，港隊以11：0大勝老撾。圖為梁家豪早前於分組賽對泰國。（林靄怡攝）

前日不敵菲律賓，經歷了艱難的時刻，梁家豪在煞科戰擔任先發站在投手丘，他關顧的是打線隊友和年輕投手，他只想堅肩重責：「教練跟我們重溫整場比賽每個細節，例如防守的穩定度、進攻的瑕疵，最後提醒我們，每場比賽的部署和態度精神，我們都發揮到的。」

杭州亞運男子棒球名次賽，港隊以11：0大勝老撾。圖為打者溫子賢早前對泰國。（葉詩敏攝）

杭州亞運男子棒球名次賽，港隊以11：0大勝老撾。圖為莫竣棓早前對中華台北，取得3次三振，獲台灣網民大讚。（林靄怡攝）

杭州亞運男子棒球名次賽，港隊以11：0大勝老撾。圖為打者鄭鎧霆早前對泰國。（葉詩敏攝）

港棒於5年前雅加達亞運取得歷來最佳的第6名，今屆為了突破往績，特別加操，這班全有正職在身的業餘球員，犧牲工餘時間亦在所不惜。梁家豪說：「今屆備戰時間很長，大家對目標有強烈渴求，團隊精神愈來愈好。教練希望我們打出自己球風，港隊亦開始建立了風格。」更難得的是，港棒以往都由一、兩個主力球員一夫當關，今屆卻是每個球員都能分擔責任，而且球隊加入多名新血，「千禧後」達到6人，「譬如以前會被菲律賓拉開，今次我們卻能咬得緊；教練亦安排年輕球員上陣，希望他們在大賽建立自信，相信我們跟強隊的距離會逐漸收窄」。

最終名次或許不似預期，但在過程中不無收穫。12月，港棒將再次集結，前往台中角逐亞洲錦標賽；經歷傷痛，放下，相信，前行，就是港棒在亞運上到的一課。

杭州亞運男子棒球名次賽，香港以11：0大勝老撾。圖為港隊早前對泰國。（葉詩敏攝）