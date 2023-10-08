杭州亞運｜攀岩全能森秋彩封后　決賽取消準決賽同分怎樣定冠軍？

杭州亞運攀岩（運動攀登）女子個人兩項全能，昨日（7日）舉行準決賽及決賽。受雨天影響，原定晚上的決賽取消，最終名次根據當日準決賽成績而定，金銀銅牌得主分別為日本選手森秋彩、韓國選手徐采鉉、中國選手張悅彤。



攀岩項目女子個人兩項全能決賽因天氣原因取消，最終成績根據準決賽成績決定。最終，日本選手森秋彩奪得冠軍，韓國選手徐採鉉獲得亞軍，中國選手張悅彤獲得季軍。（新華社）

原定晚上舉行的亞運攀岩女子個人兩項全能決賽因天雨取消，最終名次根據當日準決賽成績而定。攀岩場地紹興柯橋羊山攀岩中心是一個半開放式場館，下雨導致人工岩壁濕滑。競賽副指揮長厲國偉昨晚接受媒體採訪時表示：「取消決賽是技術代表、裁判長等經過岩壁檢查後，考慮到運動員安全而作出的決定，非常遺憾不能看到決賽。」

攀岩場館開放式設計，太大雨的話會弄濕人工岩壁。（杭州亞運共享圖片）

森秋彩及徐採鉉在準決賽同以199.7分晉級決賽，分數一樣，為何最終拿金牌的是森秋彩？翻查國際運動攀登協會今年公布的規例，最終排名先按決賽成績而排，若決賽成績一樣則按準決賽，若果準決賽一樣則按初賽。

在決定最終排名時，若準決賽成績一樣，就會跟初賽成績。（IFS規例截圖）

森秋彩在初賽獲得196分（抱石99.9分、難度賽96.1分），以首名晉級。徐採鉉在初賽的總得分是176分（抱石79.9分、難度賽96.1分），次名晉級。故此，在準決賽同分下，森秋彩憑較佳初賽成績獲得金牌，徐採鉉就得銀牌。

金牌得主森秋彩。（杭州亞運共享圖片）

在初賽，森秋彩及徐採鉉也是鬥得難分難解，兩人在初賽難度賽同樣爬到支點43+，得分同樣是96.1分，差點到頂拿100分。

決定兩人勝負的關鍵在於一開始舉行的初賽抱石賽當中的2號線。森秋彩在初賽抱石賽完成全部4條線，獲得99.9分，但徐採鉉就在2號線失手，不但未能登頂，還只到達第一個得分點，最終只得79.9分。故此，初賽抱石賽的2號線，就決定了這面亞運金牌的歸屬。

張悅彤就以準決賽175.7分獲得銅牌。。（杭州亞運共享圖片）

雖然決賽無法舉行，但仍設頒獎儀式。森秋彩賽後說：「第一次參加亞運，能拿到金牌非常高興。沒參加決賽有些遺憾，但我在初賽和準決賽上都積累了經驗。」

今屆亞運攀岩項目完結，中國是大贏家，得6面獎牌，金銀銅牌各二。日本就贏得兩面金牌，分別屬於男、女子個人兩項全能。另外，印尼及伊朗在個人速度賽各有一面金牌。

日本攀岩代表森秋彩。（杭州亞運共享圖片）

======以下為下午準決賽難度賽戰況======

在下午的難度賽，依然是徐採鉉、森秋彩及張悅彤三強鼎立，前兩人更加完成路線登頂，獲得滿分的100分。張悅彤爬到第42個支點，離完成點不遠，獲得76分。

韓國攀岩代表徐採鉉。（杭州亞運共享圖片）

中日韓選手實力超班，第4至6位也是來自這3個地方。日本的松藤藍夢在難度賽得64.1分，韓國的史帥得64分，而中國的駱知鷺就得54.1分。

綜合抱石賽及難度賽的成績，這6位中日韓選手以前6名晉級決賽。森秋彩及徐採鉉同得199.7，張悅彤有175.7分。松藤藍夢、史帥及駱知鷺的準決賽總分分別是123.9、123.4及107.3分。餘下兩個決賽席位由伊朗及哈薩克選手奪得。

攀岩女子個人兩項全能準決賽難度賽成績。（官網截圖）

香港的黃淨淳在難度賽爬到支點23+，獲得20.1分，加上抱石的19分，以39.1分居第11位，無緣決賽。另一位港將徐子喬爬到第15個支點，獲得7分，加上抱石的13分，以20分排16位。

港隊代表黃淨淳。（杭州亞運共享圖片）

決賽先玩抱石，在晚上6時35分舉行，之後難度賽在8時28分上演。

攀岩女子個人兩項全能準決賽總成績。（官網截圖）

======以下為上午準決賽抱石賽戰況======

在上午的準決賽抱石賽，20位選手鬥3條路線（2至4號線）。徐採鉉、森秋彩及張悅彤最為突出，只有她們可以完成全部路線。20歲的森秋彩在2號線從容上攀，輕鬆地一彈，一手捉住完成點，再以雙手抓穩，在1分鐘內完成，獲得滿分25分。

中國代表張悅彤。（杭州亞運共享圖片）

對身材矮小的森秋彩而言，3號線有點難度，她到第3次試攀才爬到上值25分的完成點，得24.8分。森秋彩在4號線就較輕鬆，花分半鐘「一take過」上到完成點，全取25分。3條路線滿分75分中取得74.8分，以100分為滿分為比例倍大，她得到99.73分。

徐採鉉在2號線花約1分10秒就一口氣上到完成點，全取25分。在3號線及4號線，徐採鉉都要第2次試攀才登頂，各得24.9分，總分與森秋彩一樣為74.8分，經倍大後亦為99.73分。張悅彤與前兩人同分，在2號線及4號線在第2次試攀完成，而在3號線就一口氣登頂，所以她的抱石賽分數也是99.73分。

港隊代表徐子喬。（杭州亞運共享圖片）

兩位香港代表黃淨淳及徐子喬未能完成任何路線，在2號及4號線只能攀到得分點，而在3號線，她們未能到達得分點。黃淨淳以19.06分排第11位，徐子喬就以13.06排第12位。