亞運人物誌．安楽宙斗｜16歲日本攀石神童　平凡高中生化身蜘蛛俠

在亞洲，日本是運動攀登首屈一指的國度，人才輩出，並肩歐美。日本近兩年冒起了一位16歲的神童級選手，他是正唸高中二年級的安楽宙斗（Sorato Anraku）。

他在8月的世錦賽一鳴驚人，於男子難度賽（又稱領攀賽）勇奪銀牌，並在兩項全能賽排第4名。安楽宙斗身不高但手長，臂展比身高長15厘米，所以在攀石牆上十分靈活。在杭州亞運，安楽宙斗會是其中一位金牌熱門，他的最大勁敵可能是師兄楢﨑明智。



在2021年的世青賽，安楽宙斗贏得難度賽冠軍、抱石賽亞軍。（Instagram）

安楽宙斗最擅長難度賽，抱石賽亦佳。在2021及2022年，他出戰青年歐錦賽，連贏兩屆難度賽冠軍，而在抱石賽亦分別得亞軍及季軍。

16歲的安楽宙斗今年才首次參加國際成人賽，到世界各地出戰世界盃賽事。在6月，他在奧地利贏得抱石賽金牌，到7月在法國奪得難度賽冠軍。

在5月於美國舉行的世界盃，安楽宙斗（左）首次登上世界盃頒獎台，贏得抱石賽亞軍。（Instagram）

挾世界盃兩金，安楽宙斗隨日本隊首次參加世錦賽，於難度賽贏得銀牌，而在抱石賽則排第4名，總計難度賽及抱石賽成績的兩項全能賽亦排第4。

小小年紀，安楽宙斗已經是世界級的運動攀登選手，但回到家鄉及學校，他還是一位平凡的高中學生。

安楽宙斗是一位16歲的高中學生。（Instagram）

「攀石很犀利」的平凡高中生

安楽宙斗在家鄉千葉縣成長及讀書，現就讀高中二年級。他攀石9年，由小學二年級開始，跟父親一起接觸運動攀登，「我和爸爸都覺得『望落幾有趣，不如去試下』，但之後我們就着迷了。我記得整個暑假都在抱石館中度過。對我而說，感覺像遊戲或玩樂多於訓練」。

安楽宙斗生於一家四口的小康之家，父母外還有一個弟弟。因為父親喜歡天文宇宙，所以為他取名為「宙斗」。他的母親說：「雖然他攀石很犀利，但他其實只是一位普通的高中生。」

安楽宙斗只是16歲，已經是世錦賽亞軍。（Instagram）

安楽宙斗最喜歡吃炸雞，不太愛疏菜。有日本記者追蹤安楽宙斗的一天，他在學校吃午飯，其便當中有漢堡、煎蛋及幾塊西蘭花。安楽宙斗跟記者表明不愛吃西蘭花，但「因為上面沾滿柚子醋，我才勉強吃下去」。匆匆吃完便當，他就拿出手機，跟同學一起打機。

在同班同學之中，安楽宙斗是長得較矮的一群，高1.67米。穿上校服，他毫不起眼。他坦言在學校很少跟同學分享攀石，一來大家首要專注學業，二來運動攀登不是一門大眾了解的運動。他感嘆：「舉例，我們體育課必修足球，校內的足球隊非常受歡迎，我都幾羨慕。」

安楽宙斗的臂展比身高長，在運動攀登這項運動上得天獨厚。（Instagram）

攀石與數學之間的共通點

運動以外，安楽宙斗的學業成績也不差，尤其以數學見長。「我通常很平靜，但內心討厭落敗。不只是體育，還有讀書。各科之中，我的數學最突出，成績在班內頂尖。」

「我不是那種喜歡舉手答問題的學生，但我在測驗都幾高分，我是個會在背後努力的人。」

被問到攀石跟數學有沒有相似之處，安楽宙斗說：「我覺得有個地方相似，都是基於你現有累積的知識，去思考解決問題。」

在攀石牆上的安楽宙斗。（Instagram）

更愛腦力大挑戰

放學後，換套衫，走進攀石場地，安楽宙斗彷彿變成另一個人。儘管他不是很高，但勝在手長，這是在運動攀登界的先天優勢。一般人身高與臂展（雙臂最大限度地水平伸展時，雙手中指指尖之間的距離）長度大致一樣，但安楽宙斗的臂展長達1.82米，比身高長15厘米。

安楽宙斗說：「比起只用力量去解決問題，我更擅長不用死力，理智地做好每個動作，移動到一個理想的位置。」

他是一位很喜歡用腦解難的選手，「在五顏六色的把手上攀爬，跟不同的對手比賽，我已經覺得很有趣，這個也是我比賽的原因。你不會遇上一條一模一樣的賽道兩次，所以每次思考怎樣攀爬都很有樂趣。」

「就算你沒有好好的運動神經，都可以像我這類人般擅長這項運動。」

安楽宙斗在日本國內的青少年賽常常贏冠軍。（Instagram）

在小學時，安楽宙斗攀石都是「玩玩下」，到中學時開始認真訓練。他記得有一年贏過一場比賽，「但我其實不滿意自己攀爬的表現。我有種感覺，若果不加倍努力，就不能夠贏，所以我改變想法，開始訓練，令我可以在之後的賽事以一種我滿意的方式去取勝」。

跟日本最盛行的足球及棒球相比，運動攀登不是一門團隊運動，每個選手背向觀眾，面向牆壁，雙眼望住最高之處，獨自面對困難及壓力，再獨自想辦法去解決。安楽宙斗也覺得攀石的路上難免孤獨，「攀石基本上是一項獨自完成的運動，每個人都爬同一條賽道，但能夠克服幾多個巧妙之處？沒有人可以在每個位置給你意見，你可以在訓練中成長」。

安楽宙斗希望爬出好成績，令更多人認識運動攀登這項運動。（Instagram）

安楽宙斗這一年頻頻出國比賽，見識多了，單憑腦袋及技術，不足以從全球各地的選手中突圍，令他開始重視力量。「我的整體力量及肌肉力量跟國外的選手都有差距，我想提升這方面的能力。我希望磨練出更強的技術，這方面是我的強項。」他說：「爬牆從沒有令我感到厭倦或者不好玩，但肌肉訓練就很辛苦。」

力量以外，安楽宙斗表示還要適應大賽氣氛，始終他真正出道不足一年。他說：「我不擅長應付決賽，因為周圍環境很黑，只有我所在的位置被光照射，而且歡呼聲很大聲。我覺得適應比賽的氣氛很重要，因為我常常在決賽爬不出好成績。」

安楽宙斗表示他的強項是用腦及攀爬技術，弱點是力量。（Instagram）

安楽宙斗將會參加杭州亞運，但對於他這個級數的選手來說，目光早放在明年的巴黎奧運。不過，他表示要逐個比賽奮鬥，只有不斷贏比賽，才能取得好排名及奧運資格。

「我希望透過參加奧運，取得好成績，去令更多人認識運動攀登。我最大的願望是令到運動攀登的世界變得更精彩。」