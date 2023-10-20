香港單車節2023｜UCI 1.1級公路賽觀戰指南　欣賞近百高手爭標

「新鴻基地產香港單車節2023」將於周日（10月22日）舉行，除了50公里組、30公里組非競賽項目外，焦點項目之一，必定是國際單車總會（UCI）1.1級公路賽。這是香港事隔5年再次舉辦這項國際頂級賽事，近百名全球專業單車好手雲集香港，爭奪冠軍戰衣和獎金等。

香港市民或許對UCI 1.1級公路賽有點陌生，只要留意以下觀戰錦囊，星期日（22日）親身到現場觀戰，就能全情投入刺激賽事，為主場迎戰的香港隊和一眾外地車手打氣！



什麼是UCI 1.1級比賽？「2.1級」勁過「1.2級」？

UCI是Union Cycliste Internationale亦即國際單車總會的簡稱，負責監督及規範各國單車賽，包括公路賽、場地賽、登山車賽及極限單車賽等。。總會於1900年在巴黎成立，所以以法語Union Cycliste Internationale命名。

至於「1.1級」，首個「1」是指賽事日數，1代表單日賽、2代表多日賽；第二個「1」則是一級賽的意思。第二個數字代表比賽等級，2為二級賽事、1為一級賽事、Pro是洲際巡迴的最高等級。

舉個例，「2.1級」比賽和「1.2級」比賽，哪個更高級？答案是「2.1級」。「2.1級」是為期兩日的一級賽，「1.2級」則是單日的二級賽。

今屆單車節舉行的「1.1級」比賽，即是單日的一級賽。

相隔5年，香港再次舉辦UCI 1.1級公路賽。（旅發局提供）

哪些隊伍會參加「1.1級」賽事呢？

單車賽事分為4個等級，分別是WT（World Tour，世界巡迴賽）、HC（Hors Classe）、一級賽和二級賽。

全球著名的環法單車賽便是WT級別，今次香港挑戰賽所屬的UCI Asia Tour一級賽，屬男子精英賽事，只容許18支UCI世界巡迴賽（WorldTour）車隊、18支職業（Pro）洲際隊、洲際隊（Continental）以及國家隊（National）參加。

單車節的UCI 1.1級公路賽以什麼比賽模式舉行？

比賽沿尖沙咀梳士巴利道、麼地里、麼地道、科學館道及紅磡繞道，車手在每圈長4.3公里的賽道上以繞圈賽方式決勝，鬥逾100公里。

這條賽道彎多路窄，亦有一定坡度起伏，不論速度和能量消耗都遠超傳統公路賽。市民和旅客不妨近距離感受單車在眼前疾馳的刺激快感，但緊記注意自身和參賽運動員安全。

近百頂尖單車高手將雲集香港競逐錦標。（旅發局提供）

觀賞香港的UCI 1.1級公路賽，有什麼要注意呢？

今屆單車節的UCI 1.1級公路賽賽道，每圈長4.3公里，世界職業車隊只需6至7分鐘就能完成一圈，戰況極具速度感，必定非常刺激。

香港相對較少舉辦大型公路賽，觀戰機會難得，但大家拍攝比賽「靚相」時，切忌使用閃光燈，以免影響運動員表現，甚至造成危險。

有什麼參賽隊伍值得留意？

第一隊值得留意的是來自澳洲的World Tour單車隊Jayco-AlUla。這支車隊在12個賽季均位列世界頂尖，隊員Simon Yates於2018年獲得環西班牙總冠軍和環意大利賽總冠軍，Michael Matthews則於2017年贏得環法大賽衝刺綠衫，車隊整體實力不容小覷。

另一支Pro單車隊Corratec - Selle Italia則來自意大利，今年由洲際車隊升級為職業車隊，並獲得今年環意大利賽參賽資格，是公路單車界新貴，值得留意。

來自澳洲的World Tour單車隊Jayco-AlUla。（網站https://www.greenedgecycling.com/gallery/）

Corratec - Selle Italia今年由洲際隊升格為職業車隊。（Corratec - Selle Italia Twitter）

香港與歐洲UCI賽事的賽道最大分別是什麼？

香港賽道多急彎、斜坡距離短，在這條賽道繞圈，加減速變化較大，有利於單日賽轉彎技術優秀的速度型選手或衝刺型選手。一般多日賽的長距離及爬坡型選手，要在香港賽道突圍，就更考驗體能和其他戰術了。

香港賽道具短距離坡幅爬升。（旅發局提供）

城市中的急彎是香港賽道的特色。（旅發局提供）

「新鴻基地產香港單車節」詳情

日期：2023年10月22日（星期日）

時間：上午5時20分至下午4時



香港單車節2023活動及賽事時間表。