亞冠︱傑志對曼谷聯拒三連敗　羅梓駿：無失分空間　HOY免費直播

亞洲聯賽冠軍盃分組賽，香港代表傑志周三（25日）晚會對曼谷聯，力止小組三連敗頹勢，保住出線希望。免費電視HOYTV將直播今場比賽，詳情請留意電視台公布。



本地班霸傑志今季於亞冠盃分組賽首兩仗皆北，假如今場再負榜首的曼谷聯，爭取連續兩屆晉級淘汰賽的形勢相當險峻。

「藍鳥」上仗意外主場不敵新加坡的獅城水手，新主教練金東進表示對賽果雖然失望，但認為球隊該仗下半場表現有起色、踢出自己的風格，相信氣勢可延續下來，踢得比上場好。

今仗是金東進上任後領軍的第二場亞冠賽事。（袁志浩攝）

對手曼谷聯開季8勝1和保持不敗，包括季前於泰國冠軍盃擊敗武里南聯，亞冠亦連勝獅城跟韓職全北汽車，金東進肯定對手攻力，「他們對全北也攻入3球，控球在腳時很有質素，我們要踢得小心，特別是防線要保持好陣型。」

羅梓駿上屆亞冠分組賽對清萊聯曾取得入球。（袁志浩攝）

至於後衛羅梓駿就表示，兩連敗無疑打擊了球隊士氣，但球員明白今後沒有失分空間，「我們會更專注，之後每仗都當淘汰賽去踢，展示更強大的決心去贏。」

上屆分組賽在另一泰國球會清萊聯身上取得進帳的他，認為對自己有一定幫助，「之前兩次亞冠對泰國球隊表現都不錯，希望今次也能入球。」

傑志賽前一日於香港大球場簡單練習。（袁志浩攝）

傑志 Vs 曼谷聯

日期：10月25日

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：成人票200元、特惠票80元



曼谷聯教練托奇塔旺斯邦（Totchtawan Sripan）對球隊小組兩連勝感到意外，他認為隊內士氣高昂，明天會繼續以3分為目標，「球員狀態很不錯，信心也很高，雖然現時排名比傑志高，但我們不會大意輕敵，會盡全力去踢。」

至於中堅貢薩維斯薩蒂尼路（Everton Goncalves Saturnino）就稱，雖然曼谷聯於季前熱身賽曾擊敗傑志，但認為今仗更難打，「傑志實力很強，也有好球員，但我們已準備好像熱身賽時一樣戰鬥。」