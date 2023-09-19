亞冠分組賽｜尼馬發脾氣推人省對手　希拉爾億萬大軍險遭滑鐵盧

亞冠分組賽D組首輪，尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）領銜的希拉爾主場迎戰烏茲別克球會納曼干新春（PFC Navbahor Namangan），雖然坐擁近2.6億歐元身價的陣容，這支沙特聯班霸卻幾乎慘遭滑鐵盧。

這名巴西球星近日在沙特聯地標戰大放異彩，惟今場首戰亞冠賽事未能帶領球隊勝出，更因發脾氣大腳「省」對手而被罰黃牌。



上季C朗拿度（Cristiano Ronaldo）加盟艾納斯，使沙特聯關注度大增，事實上尼馬現時效力的希拉爾，才是該聯賽的班霸，奪冠次數為前者兩倍，同時亦是亞冠史上封王最多次的球隊，最近一次是2021年，上屆亦殺入決賽，但最終不敵浦和紅鑽得亞軍。

希拉爾全隊身價幾乎為對手18倍。（路透社）

希拉爾今夏大事增兵，陣中除尼馬外，亦有阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）、魯賓尼維斯（Ruben Neves）等球星，據轉會網站transfermarkt資料，他們今場大名單的估計身價約1.78億歐元，收購花費更是接近2.8億歐元——相比之下，納曼干新春陣容估計身價只有約1000萬歐元，相差接近17倍。

牌面實力上雙方級數完全不同，希拉爾場上各項數據佔盡優勢，全場控球率更高達77%，然而他們卻遲遲無法攻破納曼干新春大門，整個上半場只有尼馬的1次罰球命中龍門，前場配合更是失誤頻頻。實際上尼馬上半場有送出兩次關鍵傳球，但隊友均未能把握。

尼馬上半場貢獻兩次關鍵傳球，惟隊友均未能把握。（路透社）

久攻不入，換邊之後納曼干新春更在一次反擊中，由Toma Tabatadze破門射成1：0。落後情況下，尼馬似乎有點浮躁，在一次快開罰球中被阻擋，隨即出手將對方推跌之餘，更順勢一腳將皮球「省」到對方身上，他亦因此被球證出示黃牌警告。

此後希拉爾繼續在對方禁區外圍攻，但一直未能覓得破門良機。第89分鐘，納曼干新春更再有一次單刀反擊機會，不過被希拉爾門將撲出，幾乎將比數改寫成2：0。直至比賽補時第10分鐘，這支沙特聯及亞冠傳統強隊，才由中堅Ali Al-Boleahi以頭鎚追和1：1至完場，避免分組賽首戰便落敗的尷尬情況。

希拉爾在補時第10分鐘驚險追和，幾乎分組賽首戰便告負收場。（路透社）

尼馬今場雖然未有直接參與入球，更因爭議行為被罰黃牌，表面上看起來建樹不多，實際上他今場傳球成功率達80%，為隊友送出5次關鍵傳球。評分網站Sofascore亦給予他8.1分，為全場最高。

尼馬今場無疑為最受矚目球員，他雖未有直接參與入球，但賽後評分仍為全場最高。（Sofascore截圖）

同組另一場賽事，納薩基則以2：0擊敗孟買城排在榜首，分組賽採雙循環制，共有6場賽事，因此希拉爾要爭取出線仍有5場機會。