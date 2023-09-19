足球熱話｜C朗驚人魅力令伊朗球迷瘋狂　暖心招待小球迷獲讚

今屆亞冠分組賽星光熠熠，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）效力的艾納斯將在香港時間周二深夜2時，作客面對伊朗球會柏斯波利斯（Persepolis）。

艾納斯昨日到埗伊朗首都德黑蘭，球隊大巴前往酒店途中，竟引來大批球迷狂追巴士，甚至爬上陡峭山坡及衝入酒店大堂，畫面震撼程度不禁讓人感嘆這名葡萄牙球星驚人的名氣與魅力。



柏斯波利斯是伊朗當地最大球會之一，亦是該國頂級聯賽奪冠次數最多的球隊，不過其吸引力當然與C朗拿度無法相比，早在該名葡萄牙球星到埗之前，已有大批C朗球迷聚集，更一同做出他的招牌慶祝動作。

艾納斯在昨日到埗，並受到柏斯波利斯會方熱情迎接，他們在機場送上具有當地特色的波斯地毯作為禮物，C朗看起來亦相當開心。

柏斯波利斯會方在機場迎接艾納斯，並送上具有當地特色的波斯地毯作禮物。（路透社）

從艾納斯在社交網上貼出的影片及照片可見，當地球迷為見C朗一面相當瘋狂，不惜緊隨球隊大巴後面狂奔，人數目測最少有一至二百人。

艾納斯下榻的酒店位於山坡上，從社交平台（前稱Twitter）上流傳的照片可見，不少球迷情急之下竟不走大路，直接從陡峭山坡爬上去，情況相當「墟冚」。

伊朗球迷為見C朗一面，不惜爬上陡峭山坡，情況相當墟冚。（Twitter圖片）

當艾納斯到達酒店後，大批球迷亦即衝入大堂，影片內人頭湧湧，將該處塞得水洩不通。

小球迷獲安排與C朗會面合照

據當地媒體Footballi.net報道，有記者在人潮已經散去的酒店大堂，發現一名身穿艾納斯球衣的小球迷，詢問之下，才知道他被保安阻擋而無法見到C朗，並在訪問中失望痛哭。

隨後此消息被C朗知道，為實現這名小球迷的願望，他被帶上酒店房間與偶像會面，又在C朗面前做出招牌的「Siu」慶祝動作，引得該名球星哈哈大笑，之後C朗亦在這名小球迷的球衣上簽名。Footballi.net在報道中稱讚艾納斯創造出一道足壇美麗風景，並展現足球的真諦及社會責任：為小孩帶來快樂。