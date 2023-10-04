亞冠盃分組賽｜傑志易帥後主場不敵獅城水手　新援恩查末段開齋

杭州亞運期間，傑志也在主場上演今季亞冠盃F組第二輪分組賽，在周三（4日）對新加坡的獅城水手。

傑志早前在聯賽大敗予理文後，宣布原主教練朱志光「專注傑志足球學院精英培訓事宜」，由金東進出任一隊的暫代主教練。不過今場亞冠盃，傑志表現起色不大。



傑志過往的主場亞冠賽事動輒吸引6000人甚至逾萬人入場，惟今仗由於與亞運男足4強香港對日本「撞期」，場面明顯較以往冷清，最終只得3077人觀賽，觀眾席上也有不少身穿港隊球衣的球迷，似乎是看完亞運賽事再趕到大球場。

另外值得留意的是，今場賽事由知名日籍女球證山下良美的團隊主吹，她在剛過去的女子世界盃頻頻亮相，去年的卡塔爾世界盃亦出任第四球證；同樣在去年，她成為首位主吹男子亞冠盃及日職（J1）賽事的女性球證。

今場亞冠盃由日本女名哨山下良美主吹。（廖雁雄攝）

傑志今仗有明加索夫復出夥拍今季新加盟的祖連奴，另一新援恩查則先列後備，惟傑志在主場仍踢得舉步為艱，14分鐘遭對手鋒將薛高域破門，到35分鐘，傑志中場奧拿斯禁區邊侵犯對手球員，球證一開始判禁區邊緣的罰球，但經影像助理裁判檢視後，終改判十二碼，拉斯迪安主射，保羅「捉錯路」，傑志輸到0：2。

傑志其後曾積極反撲但具威脅的埋門不多，更讓獅城有不少反擊機會，40分鐘，獅城一記射門中內柱彈出，令比數未至於擴至0：3。完半場前，基爾頓射地波被對手門將接實，已算是傑志上半場最接近入球的一次。

換邊後，傑志雖然保持更多控球，但實際能造成埋門的次數不多，獅城水手繼續威脅傑志大門，72分鐘拉斯迪安禁區頂施射，皮球僅僅在柱邊掠過。其後「藍鳥」雪上加霜，祖連奴一次拉傷大腿，立刻痛苦倒地，最後需要換出。

傑志由金東進出任暫代主教練，但未能阻止亞冠兩連敗。（廖雁雄攝）

直至87分鐘，恩查接應傳中頭頂一批遠柱入網，為傑志追回一球，94分鐘傑志有大好機會扳平，恩查射門省中對手溜向龍門，明加索夫截得皮球再射卻僅僅擦柱而出，最終無法追平，以1：2告負，兩戰皆北後暫以零分排榜尾，要連續三屆出線至淘汰賽甚不樂觀。

賽後傑志主帥金東進表示，球隊在上半場攻守皆有失誤，是落敗的原因，「我們沒有想過會主場吞敗，但球隊後防失誤之餘，組織進攻時亦經常失去控球權，未能踢出傑志應有風格。不過目前只踢了兩場分組賽，還有4仗，我們不會放棄，會繼續爭取出線。」

他又指，把外援恩查先列後備，原意是希望憑對方的技術及把握力在下半場為球隊帶來改變，而金信煜昨日受傷要避戰。