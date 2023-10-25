大迫傑與王錦輝中小學交流　盼香港開班　最快明年三月成事

日本運動員不時探訪小學與孩子宣揚運動精神，像日職棒球隊橫濱DeNA灣星，主將山﨑康晃便曾到小學以「夢の実現」為主題與學生分享追求夢想的心路歷程。今天，日本馬拉松好手大迫傑亦到學校探訪，而且遠道從日本而來，與香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝）的學生交流。

他計劃以王錦輝作為其長跑訓練企劃Sugar Elite的試點，將訓練內容帶入香港學校，香港學生更有望到日本集訓，學習日式長跑理念。

攝影：林靄怡



大迫傑以第三名完成早前奧運選拔賽（Grand Marathon Championships，MGC）後，把握這兩個月的空檔，為個人企劃Sugar Elite宣傳。他於22日抵達香港，今天（25日）到訪香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，先於禮堂接受近200名中、小學生及家長提問，之後到操場向80名學生教授熱身和跑步技術，更一起跑接力賽。大迫傑一向靦腆內歛，但與學生交流時卻非常投入，更有小學生為熱愛長跑的爸爸取得大迫傑簽名，總算「完成任務」。

日本著名跑手大迫傑訪港。

大迫傑（左二）與王錦輝中小學交流。

與小學生交流後，大迫傑接受傳媒訪問。談到早前取得MGC季軍，未能以頭兩名身分直接取得巴黎奧運入場券，他坦言：「目前有太多變數，也不到我控制，但我會盡自己本分，將自己應做的事做到最好。」若在餘下指定賽事中均未有人刷新日本紀錄，大迫傑便能趕上奧運尾班車。

學生們向大迫傑發問，反應熱烈。

大迫傑表示要跑五個圈作為熱身，同學雖然口說辛苦，但全部奮力完成。

大迫傑大受同學歡迎。

他亦提到由肯尼亞跑手傑騰（Kelvin Kiptum）早前刷新的2小時00分35秒世界紀錄，那是警號還是動力？「一半半吧，我也擔心自己能否跑出這麼快的時間，但當其他跑手愈跑愈快，也能鞭策我要多加鍛煉。」

大迫傑完成香港之旅後，明天（26日）將到台灣繼續外訪之旅。他旗下的Sugar Elite亦有望落戶香港，王錦輝中小學有機會成為第一個試點。香港跑手黃芷銦明年一月將再到日本訓練，有望成為Sugar Elite其中一名教練。

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