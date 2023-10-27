羽毛球法國賽｜鄧俊文謝影雪激戰3局晉級　8強鬥李吳配演香港打吡

法國羽毛球公開賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪回復勇態，16強與馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏激戰3局，有驚無險晉身8強，對手將會是同樣擊敗馬來西亞組合的港隊隊友李晉熙／吳芷柔，再度上演「港隊內鬥」。男單方面，李卓耀與伍家朗同樣力戰而敗，無緣晉級。



謝影雪在9月的香港賽身體抱恙，至亞運期間仍受影響，不過今站賽事她明顯已完全康復。（資料圖片／趙子晉攝）

還記得9月的香港公開羽毛球錦標賽謝影雪抱病出戰影響發揮，至杭州亞運尚未完全康復，8強止步；亞運後轉戰歐洲3站賽事，鄧謝北極公開賽16強出局，丹麥賽首圈被淘汰，令人擔心阿雪的狀況。不過來到今站法國公開賽，「左手配」以上佳狀態粉碎憂慮。

首圈能擊敗3號種子馮彥哲／黃東萍，16強對手為世界排名11的吳塤閥／賴潔敏，同樣不是容易應付的對手。鄧謝配首局大部分時間稍為領先，局尾更一度拉開至20：15，大馬組合連追5分迫至20：20刁時，關鍵時刻鄧謝配終再取2分，以22：20先下一城。

鄧俊文發揮扣殺威力，第3局連番得分。（資料圖片／趙子晉攝）

次局形勢逆轉，吳塤閥／賴潔敏大部分時間領先1、2分，中段拉開至17：11，遭香港組合力追至19：19平手後，輪到大馬組合連搶兩分制勝，扳平局數。

決勝局謝影雪、鄧俊文高度集中，發球、配合和球路發揮得宜，尤其是鄧俊文連番扣殺得手，局初以11：1遙遙領先。換邊後，吳塤閥／賴潔敏改變策略連追4分，大馬組合銳意追分未有令鄧謝配自亂陣腳，香港組合沉着應戰，當中鄧俊文屢次網前變線打大斜線令賴潔敏措手不及，加上招牌重扣，再次拋開比分，局尾大馬組合失誤漸多，鄧謝配終以21：13拿下決勝局，順利躋身8強。

「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪。（袁志浩攝）

之後另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔面對另一對馬來西亞組合陳堂傑／杜依蔚，「李吳配」首局技術暫停前收復失地，追成10：10平手，其後再稍稍拉開優勢，以21：19驚險拿下首局。「李吳配」在次局中段連取8分，建立優勢，即使隨後對手急起直追，這對港隊組合仍然以21：15再下一城，直落兩局擊敗馬來西亞組合晉級，將「鄧謝配」繼香港公開賽後，再次上演「港隊內戰」，爭奪4強席位。

李晉熙（右）和吳芷柔（左）亦順利在法國公開賽晉級。（資料圖片／趙子晉攝）

兩男單港將畢業

男子單打方面，李卓耀16強硬撼日本球手奈良岡功大，這名港將曾在杭州亞運團體賽擊敗過對手，可惜今仗未能重溫好夢，力戰下53分鐘，以17：21及19：21憾負。首圈因「一哥」安賽龍退賽晉級的伍家朗，面對新加坡的駱建佑，首局手風欠順，先輸8：21，次局戰情更緊湊，雙方多次互換領先，惜末段未能扳回一城，以21：23再輸一局，兩名港隊男單代表雙雙止步。