杭州亞運直擊︱謝影雪帶病堅持完賽　或告別亞運：感動見拍檔成長

昨天已因病不適的謝影雪帶病下，今日堅持與鄧俊文上陣，於混雙半準決賽世界排名第二、日本「東渡組合」渡邊勇大／東野有紗。

結果鄧謝配兩局都僅敗，未能繼上屆摘銀後再獲獎牌，而香港羽毛球隊自2002年釜山亞運起，連續五屆有獎牌落袋的走勢亦告終。

香港01體育記者袁志浩 杭州直擊



「今年是（巴黎）奧運積分年，我們對亞運的準備不是很充足，結果不完美，但合理。經歷過東京奧運之後，很多事都看開了。」謝影雪如是說。

「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪。（袁志浩攝）

她今天雙耳後都黐上了黑色的暈浪貼，賽後坦言仍見暈、狀態差，只是情況比昨日好，「如果唔貼應該暈了。」她表示昨天一度出現耳水不平衡，即使長時間休息也未見好轉，今天已盡了力讓自己比賽，「抹油、食藥、用暈浪貼，都想完成比賽，始終是最後一屆（亞運），離獎牌這麼近，想再摸多次。我覺得自己未死，又不是很慘，其實打完比賽沒有大礙。」

「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪。（袁志浩攝）

「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪。（袁志浩攝）

謝影雪早前在社交網站上向追隨者提問，該如何解決耳水不平衡的問題，獲得大量建議，她感激球迷們的關心，「他們都跟我說盡了力就可以，無需勉強自己，謝謝他們的體諒，明白成績不是大於一切。」不過，她最想道謝的，自然是從2016年起便合作的好拍檔鄧俊文，這位夥拍不只今天在場上補位，場外亦讓謝影雪有所感觸。

「他很叻，近來成長了許多，之前都是被照顧，現在懂得關心身邊人。」

「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪。（袁志浩攝）

「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪。（袁志浩攝）

「因為他要兼顧男團的雙打比賽，所以我（混雙）比賽前試場只得10分鐘，但他都會再抽時間跟我練，怕我一個人練會不高興、感到孤獨。過往他不會想到這些東西，就算想到，也不會做。」

身旁的鄧俊文望向另一邊，看上去是被說得有點靦腆。他認為自己的成長，在於學會控制心情，以大局為重、對付敵人行先。

「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪。（袁志浩攝）

對於有人讚她為謝影雪拿袋，他笑言：「基本啦，隔離就死都唔幫咩？」但實際上，他對拍檔有點不捨，「她很大機會最後一屆（亞運），即我也可能是，因為雙打是兩個人，我倆有成績，不代表我再與其他人能打到一樣的成績。」

鄧謝配接下來會調整心情，到歐洲參與連續四站的奧運積分賽，巴黎奧運會否成為兩人最後探戈？