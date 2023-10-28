英超｜熱刺強勢停不了　孫興慜建功　作客破水晶宮續排榜首

周五晚的英超，熱刺作客以2：1擊敗水晶宮，10戰得26分，繼續排榜首。

熱刺與水晶宮半場踢成0：0，換邊後占士麥迪臣的傳中逼到祖爾禾特擺烏龍，熱刺在53分鐘開紀錄。66分鐘，後備入替的比蘭莊臣助攻，孫興慜擴大紀錄至2：0。雖然主隊憑佐敦阿休在補時追近，但熱刺仍以2：1取勝，聯賽四連勝，繼續排首位。



祖爾禾特擺烏龍。（Getty Images）

熱刺贏波後10戰得26分，領先9戰21分的曼城及阿仙奴有5分差距。根據《BBC》的數據，在千禧年後，只有11支球隊可以在前10輪英超取得26分或以上。之前10支達成這個成績的球隊中，有6支最終在季尾捧走聯賽冠軍，有3支得亞軍，還有1支得季軍。

孫興慜今場又有入球。（Getty Images）

入球功臣隊長孫興慜賽後接受訪問，拒談爭標機會，他說：「（熱刺是否冠軍爭逐者？）不是。我很有經驗，我不能說我們將會贏得聯賽錦標。很明顯不是。你知道我會答什麼的。我們只想腳踏實地，保持謙遜，因為目前仍是季初。」

「我們只希望一場一場地比賽，每場比賽拿三分，然後看看季尾會發生什麼事。我們會努力的，看看最後會怎樣。」在哈利卡尼離隊後，31歲的孫興慜擔正打前鋒，今季英超累積攻入8球，現排射手榜次席，僅次9球的艾寧夏蘭特。

賽前，熱刺領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）表示，孫興慜令他想起效力曼聯時轉型的C朗拿度。