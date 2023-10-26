英超｜迪基亞在曼市老是常出現　英媒爆隨時重披曼聯球衣

迪基亞在今夏約滿曼聯，至今一直未有落班，這名西班牙門將仍然老是在曼市出現，最近看過曼聯女子隊的賽事，又與般奴費南迪斯等一眾舊隊友共晉晚餐，彷彿從未離開過。英國《太陽報》透露，曼聯有機會吃回頭草，再度簽入迪基亞。



迪基亞早前返回曼市，入場欣賞曼聯女子隊的賽事。（Getty Images）

迪基亞（David de Gea）今夏與曼聯多次傳出傾續約，來來回回十二萬轉後，最終未能成事，拉倒收場，迪基亞離開效力12載的奧脫福，曼聯隨即改由奧拿拿（Andre Onana）把關，縱然這名喀麥隆門將配合主帥坦赫格的風格，但他在場上的表現，令不少「曼迷」念掛迪基亞。

約滿曼聯後，32歲的迪基亞仍然未有新東家，而他更常常在曼市出現，偶爾與般奴等舊隊友見面，又在社交網站祝手足們生日快樂，彷彿依然是曼聯一員。迪基亞早前才上載一張與般奴的自拍照，不少球迷留言希望他再披曼聯球衣，如今願望有可能成真。

迪基亞重返曼徹斯特 入場睇曼聯女足歐聯比賽 網民：曼聯需要他

英超｜傳迪基亞考慮退役 拒多間球會邀請 不為錢只為一個目標

迪基亞離曼聯︱般奴費南迪斯：你的名字不會被遺忘 傳將任新隊長

迪基亞老是在曼市出現，早前與一眾曼聯舊隊友食飯。（X截圖）

英國《太陽報》指，曼聯有意短期重簽迪基亞，在非洲國家盃期間為球隊把關。非國盃將在明年1月上演，奧拿拿有機會代表喀麥隆出戰，假若他決定為國披甲，隨時錯過8場曼聯賽事，屆時隊中就只得土耳其的比恩迪亞（Altay Bayindir）及湯希頓（Tom Heaton）兩個選擇，令重簽迪基亞的說法變得合理。

迪基亞至今仍未有班落，早前已傳出沙特阿拉伯方面多次接觸他，但金錢卻不是迪基亞的最大考量，而韋斯咸亦是迪基亞另一個潛在新東家。

迪基亞會否重披曼聯球衣？（資料圖片／Getty Images）