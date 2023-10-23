英超︱維拉4：1大勝韋斯咸　艾馬利麾下全力挑戰歐聯位置

撰文：吳慕兒
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英超周日獨腳戲，艾馬利領軍的阿士東維拉延續勇態，主場4：1大勝韋斯咸，升上聯賽榜第五位，繼續挑戰前四位置。

艾馬利領軍的阿士東維拉延續勇態，主場4：1大勝韋斯咸。（Getty Images）

艾馬利周二在維拉上任一周年，這支英格蘭中部球隊在維拉公園踢出流暢悅目的足球，上半場30分鐘由杜格拉斯霤斯先開紀錄，這位巴西中場隨即在下半場初段主射十二碼得手，50分鐘將比數改寫成2：0。

查洛保雲一記改變方向的入球，6分鐘後為韋斯咸追成1：2，不過狀態火熱的維拉前鋒奧尼屈堅斯攻入今季第8球，助球隊在74分鐘重奪2球優勢。後備入替的里安拜利完場前為維拉再入一球，奠定4：1勝果，這也是維拉主場跨季13連勝，創下自1983年以來最佳主場戰績。

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韋斯咸作客大敗一場，球員有點迷茫。（Getty Images）

艾馬利接手前，謝拉特帶領的維拉僅排在英超第16位，距離降班區只得1分。這位帶領中型班有一手的西班牙教頭，重返英超後很快便帶領維拉重回正軌，最終以第七名完季，獲得歐協聯資格，重返歐洲賽。

今季維拉雖在首周1：5大敗予紐卡素，但他們在之後8場比賽獲得6勝1和1負佳績，9戰累積19分緊守第5位，較億萬大軍紐卡素還要多3分，距離榜首的曼城和同分的阿仙奴，也只是相差兩分。

韋斯咸落敗後，9戰仍得14分，趺至第9位。

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