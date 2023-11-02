前輪椅劍擊港將馮英騏突逝世終年43歲　兩屆殘奧奪5金曾當選傑青

前香港輪椅劍擊運動員馮英騏離世，終年43歲。他曾在2000年和2004年兩度參加殘奧，共獲5金1銀1銅，並在2013年當選香港十大傑出青年。



2000年悉尼殘奧馮英騏（左2）奪得3金1銅，當中包括夥拍隊友贏得的團體花劍金牌。（資料圖片／Getty Images）

香港精英運動員協會主席陳念慈今日下午在Facebook個人帳戶發文：「親愛的運動員及朋友們，今天要告訴大家一個令人痛心的消息，我們最親愛的朋友馮英騏已經突然離世了。在急症室見到他最後一面，內心充滿了不捨和悲傷。」

她讚揚對方是個充滿活力和熱情的人，「他對生活充滿了熱愛和勇氣。他總是樂於助人，總是在我們最需要的時候給予支持和鼓勵。他的離去讓我們感到非常遺憾，我們將永遠懷念他的微笑和善良。讓我們一起向馮英騏致以最深切的悼念，希望他能夠在天堂獲得永恆的安寧。他將永遠留在我們的心中，我們將繼續珍惜他的回憶並為他祈禱。」

香港精英運動員協會主席陳念慈今日下午在Facebook個人帳戶發文公布馮英騏突然離世的消息。（Facebook）

馮英騏13歲時意外跌斷手，細菌感染傷口導致的脊椎神經受損及下肢癱瘓。他在1994年起學習輪椅劍擊，他曾在訪問中稱：「一學便愛上這種運動，後來更成為專業的輪椅劍擊運動員，每天放學後由4時練習至10時，同時要兼顧學業。」1995年入選香港輪椅劍擊隊，1998年已贏得世界錦標賽，成為世界冠軍。

2000年悉尼殘奧馮英騏大放光芒，奪得A級個人佩劍、A級個人花劍及團體花劍3面金牌，團體佩劍亦摘下銅牌。2004年雅典殘奧，他再奪A級個人花劍及團體佩劍兩金，並在團體花劍獲銀牌。該屆殘奧會後，他表示比賽令他對劍擊興趣減退，不打算再參加，他在2006年退役，當年仍只得26歲。

馮英騏2013年獲選香港十大傑出青年。（香港十大傑出青年選舉Facebook）

馮英騏不止運動生涯取得極高成就，而且毅力驚人，他經苦練下重新站起來，在2000年慢慢恢復走路，雙腳神經縱沒知覺，但在全班同學之中跑得最快，體能測試名列第一，甚至在一些跑步和單車比賽中獲獎。

他在浸大體育系畢業，退役後他加入國際殘疾人奧委會，在級別鑒定委員會中擔任委員，其後到日本居住和學習日語，並在2008年殘奧會前指導日本輪椅劍擊運動員。他之後持續進修並成為物理治療師，希望幫助更多人。

馮英騏放下劍擊後，持續參與運動，多次出戰香港渣打馬拉松輪椅賽事，在10公里賽事屢次封王。2001年他獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章，2004年成為再生會「十大再生勇士」，並在2013年當選香港十大傑出青年。