體育熱話︱冰球員比賽割喉亡片段曝光惹熱議　英國警方持續調查

美國冰球運動員莊遜（Adam Johnson）上周六（28日）在英國一場冰球賽事中喉嚨被對手冰鞋上的刀鋒割破，延至周日不治，他所屬球會諾定咸豹隊（Nottingham Panthers）形容事件為「離奇意外」（freak accident）。

事發影片最新流出，意外起因竟是對手錫菲鋼鐵人（Sheffield Steelers）球員柏格夫（Matt Petgrave）突然向莊遜「起飛腳」引發。英國警方宣布將持續調查事件。



莊遜（Adam Johnson）周六在比賽期間喉嚨被對手冰鞋上的刀鋒割開，延至周日不治，終年29歲。（Twitter）

英國冰上曲棍球挑戰盃（Challenge Cup）賽事，諾定咸豹隊（Nottingham Panthers）對錫菲鋼鐵人（Sheffield Steelers）一仗，比賽至35分鐘突然發生嚴重事故，豹隊前鋒莊遜即場接受治理，比賽最終腰斬，8000名球迷須即時離場。

最初外界只知莊遜喉嚨被割破，以為只是一宗不幸運動意外，他送院一日後離世。直到之後事發影片流出，不少人質疑他的死亡是否真的純屬意外。從事發片段可見，諾定咸豹隊控球期間，錫菲鋼鐵人（Sheffield Steelers）球員柏格夫（Matt Petgrave）擋開一名豹隊球員後，突然向莊遜施展「虎尾腳」，抬起左腳踢向莊遜頭部的高度，而且冰鞋的刀鋒向上，極度危險。

莊遜隨即頸部受創倒地，血流如注。另有片段顯示，滿身是血的莊遜嘗試自行溜回後備席，但遭球證和隊友阻止，並當場要求支援。

【慎入：意外片段】

英國警方持續調查

莊遜逝世後，豹隊在社交媒體發文，指莊遜在一宗「離奇意外」後死亡，球隊感到十分沮喪，「球會將極度想念他，我們永遠不會忘記他。」

「Adam，我們的47號，他不止是個出色的冰球員，同時也是個偉大隊友及了不起的人，原本有大好人生等待着他。」豹隊向莊遜的家人、親友和另一半致哀，「球會內包括球員、職員、管理層和班主都為Adam離世的消息感到心碎。」

錫菲鋼鐵人（Sheffield Steelers）球員柏格夫（Matt Petgrave）突然向莊遜「起飛腳」引發慘劑。（Twitter）

英國南約克郡警方發聲明指，「我們在10月28日周六晚上8時25分收到來電，一個球員在謝菲爾德Utilita Arena的錫菲鋼鐵人對諾定咸豹隊比賽中嚴重受傷。警員與其他緊急服務人員到場，一名20多歲男子嚴重受傷送院。不幸地，他其後在醫院中死亡。」聲明同時表示，「我們的警員繼續在現場展開問話，並持續就事件進行調查。」

事發影片曝光後，網民就事件是否意外引發熱議，不少人認定柏格夫有心為之，甚至拿出他昔日比賽嚴重犯規片段出來作為「證據」，指出他一直是個打法粗野的球員，認為今次事件並非意外，並湧到柏格夫的社交媒體帳戶留言痛罵。

莊遜曾效力NHL球隊匹茲堡企鵝，企鵝周一在比賽前向莊遜致敬。（路透社）

莊遜2017年加入NHL球隊匹茲堡企鵝，之後受疫情影響轉戰歐洲，先後到瑞典和德國球隊效力，至今年8月他轉戰英國加入諾定咸豹隊。

匹茲堡企鵝影片向莊遜致敬：