足球熱話︱黑幫大佬親述洗劫C朗告魯夫大宅　尊敬美斯屢阻犯案

西班牙著名Podcast犯罪節目《Sumario Abierto》最新一集，主持人基利斯（Carlos Quilez）訪問一位阿爾巴尼亞及科索沃裔黑幫大佬，單是標題已夠搶眼：《我曾打劫C朗大宅、告魯夫大宅，而我沒有在美斯的家犯案》。

這位在逃中的黑道中人，大談曾洗劫C朗大宅，並指曾「獲邀」到美斯豪宅出動，惟他不單沒有那樣做，還屢次阻止同行出手。



C朗全家福。（Instagram）

球星大宅被洗劫的新聞不時出現，早已見慣不怪，賊人總是神通廣大，趁球員在外地比賽時犯案，間中也有大膽狂徒無視家中狀況，男主人在家照樣入屋行劫。這個情況或許不是偶然，而是來自黑幫的有組織及集團式罪行。

這位黑道大哥專門入屋爆竊超級豪宅長達20多年，集團操控過百劫匪作案，他接受西班牙記者基利斯訪問並承認：「爆竊C朗葡萄牙大宅的人是我，洗劫告魯夫巴塞隆拿的家的也是我。」

C朗豪宅遭洗劫還被嫌棄

他在2021年11月入屋爆竊告魯夫位於巴塞隆拿的豪宅，「我偷去一隻屬於伯金（Dennis Bergkamp）的手錶，一些愛馬仕（Hermes）的小東西……以及大約2萬歐元的物品。那是告魯夫的另一間屋，那裏沒有保安錄像鏡頭或警鐘。我一入屋，已知主人是誰。」告魯夫早在2016年離世，被打劫的那間屋或已丟空良久。

他在節目中亦聲稱，賓施馬的家被爆竊也是他所為，「不是他們被捕那次，是的，在他們沒有被捉到那一次。」他更表示，「我們亦是C朗拿度在馬德拉島豪宅被劫的幕後黑手，可是那次戰利品並不吸引。」

美斯受賊人喜愛，安樂窩避免受到洗劫惡運。（Instagram）

拒向美斯埋手更阻止犯案

出乎意料地，同樣豪華的美斯大宅，鮮有聽聞遭賊人光顧。這位黑幫大佬竟指出，他是當中一大原因：「我曾數次阻止想洗劫美斯大宅的人」，並聲稱超過1年前，當美斯身在巴黎時，他「獲邀」打劫美斯位於加泰隆尼亞Castelldefels的家，「有好幾次我阻止想爆入美斯間屋的人，我為此感到自豪。出於對美斯的尊重，我不會那樣做。因為我愛他，講完。」

「社交媒體是名人的頭號敵人」

這位「爆竊專家」對個人能力充滿自信，「無人能夠阻止或反抗我」，並解釋洗劫名人或足球員豪宅的部署過程，「當我發現他的位置，便會跟蹤他，追逐他，為期數個月時間……直到無人在家中為止。」

不過他警告：「社交媒體是名人的頭號敵人」，過往曾有不少球星一在Instagram大曬名錶，住宅旋即被入屋爆竊。犯案纍纍的他卻跟沙治奧拉莫斯和明星太太Pilar Rubio豪宅被劫那宗案撇清關係，揚言：「他們非常清楚被誰打劫」，似乎意有所指。