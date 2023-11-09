歐聯｜曼聯作客3：4不敵哥本哈根　阿仙奴2：0贏西維爾

周三（11月8日）歐聯A組賽事，曼聯作客以3:4不敵哥本哈根， 同組拜仁慕尼黑以2:1贏加拉塔沙雷。同日B組賽事，阿仙奴2:0贏西維爾。



哥本哈根主場對曼聯的賽事，曼聯的凱倫（Rasmus Hojlund）在上半場3分鐘已入球，於28分鐘再下一城。但在臨完半場時的42分鐘，拉舒福特（Marcus Rashford）攔截對手Elias Jelert，被罰紅牌離場。3分鐘後，哥本哈根追回一球。於補時階段，哈利馬古尼（Harry Maguire，又譯：麥佳亞／馬奎爾）犯手球，哥本哈根獲12碼扳平2:2。

下半場69分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀12碼射入，助曼聯再度領先。但曼聯在踢少一人下，於83分鐘及87分鐘先後被對手入球， 至完場未能扳平。

賽後拜仁以4戰全勝12分居首，哥本哈根4分排第2，加拉塔沙雷同有4分排第3，曼聯3分包尾。

2023年11月8日，布卡約沙卡（Bukayo Saka）入球，助阿仙奴擊敗以2:0西維爾。（Reuters）

同日B組賽事，阿仙奴2:0贏西維爾；同組PSV燕豪芬1:0小勝朗斯。

在阿仙奴對西維爾的賽事，在上半場29分鐘，杜沙特（Leandro Trossard）為阿仙奴打開紀錄。阿仙奴在換邊後仍佔優勢；下半場64分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）接應馬天尼利（Gabriel Martinelli）妙傳射入，助阿仙奴以2:0擊敗西維爾。

賽後阿仙奴以4場3勝1負9分，西維爾2分包尾；PSV燕豪芬與朗斯同有5分。