歐聯｜拉舒福特生日派對爭議後有望復出　曼聯兩大將缺陣至聖誕前

拉舒福特（Marcus Rashford，又譯華舒福）上季各項賽事為曼聯上陣56場攻入30球，錄個人生涯表現最佳一季，隨後他在夏天與曼聯以周薪30萬英鎊高薪續約5年，惟今季表現不濟，目前各項賽事14場只有1球進帳。

場上表現令人失望之餘，最近他又身陷輸波後大開生日派對的爭議，引來不少球迷及名宿批評。雖然領隊坦赫格（Erik Ten Hag）表示事件不可接受，但稱拉舒福特已經道歉，而且能夠出戰周三（8日）深夜面對哥本哈根的歐聯賽事。



「福仔」今季表現大幅下滑，據薪酬網站spotrac資料，他人工在隊中排名第3，僅次於兩名前皇馬歐聯功臣卡斯米路（Carlos Casimiro）及華拉尼（Raphael Varane），14場只入1球的數據當然被球迷鬧爆。

拉舒福特續約後薪酬達30萬鎊，但今季表現引來曼聯球迷不滿。（Getty Images）

著名曼聯球迷Youtube頻道「The United Stand」周一（6日）發布一條影片，並在社交平台X（前稱Twitter）上表示「拉舒福特的未來存疑？」未料帖文竟引來該名前鋒本尊留言：「請停止散播惡意謠言。」

不過「福仔」的霸氣反擊，讓「The United Stand」創辦人Mark Goldbridge更為不滿，這名著名「魔迷」在talkSPORT節目中批評拉舒福特：「從我們角度而言，這只是關於『拉舒福特在曼聯的未來會如何』。在坦赫格帶領曼聯的第一季，他是陣中非常關鍵及重要一員，但他今季表現非常非常差。」

Mark Goldbridge續稱拉舒福特今次反應過度：「他絕不可能被球會出售，我們甚至都沒有提及這話題，因此他反應過度了。就我個人意見來說，他作為一名球員應更專注於球會訓練及重拾狀態，而不是將時間花在Twitter（現稱X）上，我不認為奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）那樣的頂級球員會做出同樣行為。」

拉舒福特在X留言反擊球迷言論，卻被指責「反應過度」。（Getty Images）

有部分網民跟Mark Goldbridge想法相同，他們在拉舒福特的回覆下留言諷刺：「你今季的回覆比入球還多。」

坦帥：拉舒福特能出戰哥本哈根

曼聯日前已到達丹麥備戰對哥本哈根的歐聯賽事，從上機出發前的訓練照片中可看到「福仔」笑容滿面，似乎已將最近的醜聞及煩惱拋諸腦後。

拉舒福特近日訓練時笑容滿面。（路透社）

賽前記者會上，坦赫格表示拉舒福特對富咸一戰雖然因腿部不適而沒有被列入大名單，但今仗他已100%準備好上陣。然而球隊傷兵問題持續，這名荷蘭領隊透露卡斯米路及利辛度馬天尼斯這兩名主將的傷勢比想像中嚴重，預計至聖誕前均無法復出。

坦赫格又出言撐安東尼，他認為該名翼鋒受場外因素影響缺席數周，狀態難免受影響，「他在開季前表現不錯，但這走勢被中斷了，因此現在他要重拾狀態，這並不容易。」

卡斯米路（圖）及利辛度馬天尼斯預計至少缺陣至聖誕節。（Getty Images）

曼聯作客哥本哈根的歐聯賽事將在香港時間周三深夜4時開始，目前「紅魔鬼」僅得3分排在A組第3，因此中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）明言球隊今場唯一目標是全取三分。