歐聯︱比比成最年長入球者　武僧變神僧IG分享長年維持高水平秘訣

曾經，他被視為C朗身邊的「豬隊友」，比比今年男人40，卻在戰場上愈踢愈有味道。當38歲的C朗已在沙特阿拉伯「搵真銀」，比比繼續披波圖戰衣在歐聯賽場馳騁。

歐聯分組賽波圖對安特衛普，他在補時階段的頭槌入球為球隊奠定2：0勝局，更成為首位年過40的歐聯入球者。



比比為波圖奠勝，成歐聯最年長入球者。（Getty Images）

比比曾是球場上鹵莽的代名詞，不時因粗野攔截不必要地領下黃牌和紅牌，由球會到國家隊，連累球隊輸波甚至出局，又要回說2014年世界盃決賽周G組首戰，德國對葡萄牙，葡軍中堅比比與對手湯馬士梅拿一次碰撞後二人口角，比比沉不住氣一頭頂向對方，梅拿倒地並狀甚痛苦，球證向比比出示紅牌。葡萄牙十人應戰下最終以0：4慘敗，隨後在分組賽出局。當時有球迷感慨C朗拿度身懷絕技，偏偏國家隊隊友總是不爭氣，連累他從未贏過國際大賽錦標，於是以一句「唔怕神一般的對手，只怕豬一樣的隊友」來描述葡萄牙球王的苦惱。

然而比比用努力和表現證明身價，他之後與C朗合力贏得2016歐國盃和2018/19歐國聯，兩人亦曾一起在皇家馬德里分別三度贏得歐聯和西甲錦標。比比和C朗先後離開皇馬，2021年二人各為其主在歐聯重遇，比比由昔日的鹵莽「武僧」升格為「得道高僧」，以神級表現領波圖16強淘汰C朗當時效力的祖雲達斯。兩年又過去，C朗已經離開歐洲賽場，年屆40的比比依然在波圖後防一柱擘天。

歐聯H組分組賽，波圖主場對安特衛普戰時補時1分鐘由比比頂入成2：0，全取3分後，與巴塞同樣4戰得9分。比比更以40歲零256日，成為歐聯最年長入球者，打破「羅馬王子」托迪保持的38歲零59歲舊紀錄。早前他在作客安特衛普一仗，已刷新歐聯最年長外場球員紀錄。

比比賽場上愈老愈可愛，他在Instagram分享感受，「任何達到這個歲數的人，要在波圖這種級數的球會踢出這個水平，是因為大量的工作和犧牲。我知道已距離退役不遠，但在餘下日子，我會盡力做到最好以尊重這個運動。」