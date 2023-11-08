歐聯｜當拿隆馬倒戈聖西路球場　球迷巧妙諷刺叛徒　麥巴比偷笑

歐聯F組分組賽，巴黎聖日耳門作客AC米蘭，「紅黑軍團」的極端球迷賽前已預告會在聖西路球場好好地「歡迎」倒戈的門將門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）。比賽開始之前，他們在南看台灑下大批特製假鈔，上面盡是球迷對這名球會叛徒的諷刺，他的名字也變成「Dollar隆馬」。



現年24歲的當拿隆馬出身自AC米蘭青訓，不過踢出名氣後拒絕與球會續約，並在2021年以自由身加盟PSG。由於早在14歲時，AC米蘭便出價25萬轉會費將其羅致，加上後來「紅黑軍團」陷入財困，他此舉因而被球迷視作「叛徒」。

當拿隆馬出身自AC米蘭青訓，並在一隊效力6季。（Getty Images）

賽前AC米蘭南看台（Curva Sud）的激進球迷便發出一封公開信，批評當拿隆馬兩年前為了更高的薪酬，千方百計地以自由身離開多年來悉力栽培他的AC米蘭，「在與他談判的那數年間，AC米蘭正陷入財困，我們本可憑出售他獲得一筆重要資金。」

「如果他讓球會出售他而獲利，他便可向AC米蘭展示出愛意，同時也是以另一種方式感謝這間讓他童年夢想成真的球會。不過最後故事發展卻與我們期望及應得的截然不同，他背叛了我們，讓AC米蘭不得不放棄這名投資多年的球員。」球迷在公開信中續說道，同時表示他們在當晚為當拿隆馬準備了100萬張假鈔，並會在上半場或下半場開始前向他灑去。

AC米蘭球迷為當拿隆馬準備的假鈔。（路透社）

由於比賽上半場，當拿隆馬把守的龍門便在南看台下，於是天空灑下如雨點般密集的假鈔，上面印有他的肖像，並寫上「Dollaruma」及「傭兵」等諷刺字眼。至於假鈔四個角落的數字「71」，在當拿隆馬家鄉那不勒斯寓意為「沒有價值觀的人」，不少不滿他的米蘭球迷今場比賽亦穿上71號球衣入場以示抗議。

對此，當拿隆馬只是默默地將飄到門前的假鈔扔出場外，除此以外沒有任何回應，不過直播鏡頭則捕捉到遠處的基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）忍不住笑了起來。

更讓AC米蘭球迷「心涼」的，是當拿隆馬這場比賽兩次被攻破大門。「紅黑軍團」雖然比賽初段先失一球，但隨後憑拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）及基奧特（Olivier Giroud）先後建功，最終以2：1反勝PSG。

多蒙特球迷投擲假金條及錢袋抗議

米蘭球迷這邊扔假鈔，F組另一場賽事亦有假金條。多蒙特球迷向來以狂熱及敢言著稱，為抗議歐聯擴建改制，下季由32支球隊改至36支以謀取更多利潤，他們在迎戰紐卡素的比賽中除灑下假鈔外，更有大量假金條及布製錢袋等，並拉起「你對體育毫不關心，你只關心金錢」的巨大橫額。

多謝特球迷今場扔下不少假金條。（路透社）

下季歐聯除增加入圍球隊外，淘汰賽前的賽制亦會改變，36支球隊不再是抽籤踢分組賽，而是各自被歸類為4個級別後，每支球隊均會抽籤，與每個級別的2支球隊交手，每隊對戰一次、一共踢8場，一半為主場一半為作客。

去年10月時，多蒙特球迷也曾在主場比賽中以橫額展示「杯葛2022年卡塔爾世界盃（Boycott Qatar 2022）」字句，以抗議該主辦國建造大量球場時涉及的外勞人權問題。