歐霸｜白禮頓作客2:0 贏阿積士　利物浦作客2:3不敵圖盧茲

周四（11月9日）歐霸盃B組賽事，白禮頓作客2:0贏阿積士；同組AEK雅典對馬賽同日稍後時間作賽。



白禮頓兩星期前已在主場贏阿積士2:0，今場14分鐘，已由安素法迪（Ansu Fati）接應西蒙艾丁拿（Simon Adingra）的傳球射入，為白禮頓打開紀錄，這也是今季其個人第4個入球。換邊後53分鐘，安素法迪投桃報李，傳球於殺入禁區的西蒙艾丁拿，助其射成2:0。阿積士曾在74分鐘有進球機會，但中柱彈出未能破蛋。

2023年11月9日，利物浦在歐霸盃E組賽事，作客敗於圖盧茲。（Reuters）

同日E組賽事，利物浦作客2:3敗於圖盧茲。

利物浦作客圖盧茲的賽事中，頭4個入球由圖盧茲一手包辦，包括在下半場73分鐘，圖盧茲球員的烏龍球，為利物浦破蛋。至臨完場的89分鐘，迪奧高祖達（Diogo Jota）禁區射入，為利物浦帶來希望。於補時第7分鐘，昆沙（Jarell Quansah）的入球被VAR確認無效，利物浦至完場未能扳平。同組寧斯3:0大勝聖基萊斯聯，賽後利物浦仍以9分排首名，圖盧茲7分居次，聖基萊斯聯有4分，寧斯3分。

F組賽事，海法馬卡比1:2不敵維拉利爾、雷恩3:1贏彭拿典奈高斯。賽後雷恩以9分排第一，維拉利爾6分第二，彭拿典奈高斯有4分，海法馬卡比1分。

G組賽事，塞維特2:1贏舒列夫、布拉格斯拉維亞2:0擊敗羅馬。賽後布拉格斯拉維亞及羅馬以9分，分別排首兩名，塞維特4分、舒列夫1分。

H組賽事，利華古遜作客1:0贏卡拉巴克；同組赫根對莫迪同日稍後時間作賽。