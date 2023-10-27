歐霸｜利物浦5：1大勝圖盧茲　3戰全勝居榜首

周四（10月26日）歐霸盃E組賽事，利物浦5：1大勝圖盧茲；聖基萊斯聯2：1贏寧斯。



在利物浦對圖盧茲的賽事，迪奧高祖達（Diogo Jota）於上半場9分鐘，自中場扭入禁區打開紀錄。雖然於第16分鐘被對手扳平，但利物浦保持攻勢。 於上半場第30分鐘，由遠藤航（Wataru Endo）頭槌建功，為他加盟以來首個入球；4分鐘後再由達雲紐尼斯（Darwin Nunez）將比數拉開。下半場65分鐘，賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）再入一球，至補時3分鐘再由沙拿（Mohamed Salah，又譯薩拉赫）錦上添花，最終利物浦以5：1大勝。

賽後利物浦以9分排第一，只要再勝一場，便可提早穩奪首名直接晉級16強。聖基萊斯聯以4分排第二，圖盧茲同分第三；寧斯仍為0分。

2023年10月26日，歐霸盃H組賽事，利華古遜主場以5：1大炒卡拉巴克。（Reuters）

同日F組賽事，彭拿典奈高斯主場1：2不敵雷恩。賽後雷恩暫以6分排居首，彭拿典奈高斯以4分排第二，維拉利爾以3分第三，海法馬卡比得1分。

G組賽事，舒列夫1：1賽和塞維特；同組羅馬2：0贏布拉格斯拉維亞。賽後羅馬以9分排第一，布拉格斯拉維亞以6分第二，塞維特及舒列夫各有1分。

同日H組賽事，利華古遜以5比1大炒卡拉巴克；同組莫迪亦以5：1大勝赫根。賽後利華古遜以9分居首，卡拉巴克6分居次，莫迪有3分。