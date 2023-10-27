歐霸｜紐尼斯面對空門中柱無緣梅開二度　高普：入球與否我不介意

利物浦出戰歐霸盃賽事，前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）接應隊友直線打反擊，先乖巧地擺脫圖盧茲的守衛，再推過對方門將，面對空門起腳卻剛好射中門柱，這名烏拉圭箭頭跪地掩面，大感無奈，後上的格雲貝治如同「致敬」般扣過門將建功，利物浦最終大勝圖盧茲5：1。或許紐尼斯未能以入球完成反擊是有點美中不足，但主帥高普根本不介意。



歐霸盃E組，兩戰全勝的利物浦在晏菲路鬥圖盧茲，達雲紐尼斯﹑迪亞高祖達﹑阿歷山大阿諾特正選上陣，日本中場遠藤航同樣擔任正選。主場出擊的紅軍形勢佔優，開賽9分鐘由祖達一次個人突破再建功得手，圖盧茲隨後迅速扳平。遠藤航其後接應阿諾特的傳中頭槌破網，取得加盟紅軍以來的首個入球，加上紐尼斯的近射，34分鐘領先至3：1。

紐尼斯近射破網，利物浦上半場領先至3：1。（路透社）

達雲紐尼斯下半場有機會梅開二度，接應隊友直線打反擊，這名烏拉圭前鋒展示速度及技術，乖巧地扣過對方守衛，禁區內再變速推過對方門將，將皮球送入空門是最後也似乎是最容易的一步，但紐尼斯的射門偏偏中柱。兩次精彩過人後，射門卻中柱，紐尼斯隨即跪地掩面，相當失望。不過紅軍的攻勢未完，後上的格雲貝治趕到，他同樣先推過門將再起腳入網，像是向紐尼斯致敬一樣，助紅軍65分鐘再擴大領先。後備入替的沙拿在補時階段「埋齋」，利物浦以5：1大勝對手，歐霸分組賽3戰全勝。

紐尼斯連過兩關，面對空門卻射中柱。（路透社）

未能以入球完成攻勢，對紐尼斯而言的確是美中不足，但他的攻門卻造就格雲貝治建功。在主帥高普的眼中，無論紐尼斯入球與否，也不會影響他的好表現，「我根本不介意他（紐尼斯）是否射中柱，因在射門之前，他如何擺脫後衛﹑推過門將，靠一己之力製造入球機會，這種表現已經具有說服力，他今仗的表現依然是一流。」

紐尼斯被調離場後，與主帥高普擁抱，高普坦言無論對方入球與否，也不會影響他的好表現。（Getty Images）

利物浦大勝一場，高普當然大感滿意，盛讚多名球員的個人表現出色，當中包括取得利物浦首個入球的遠藤航，「他（遠藤航）的傳球能力難以置信，輕而易舉地打穿對方的防線，加上一個精彩的入球，若我今仗換走他，我一定給他一個擁抱。」