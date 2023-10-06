歐霸｜麥亞里士打兄弟同場較量　父親貼三人合照：夢幻般的夜晚

利物浦在歐霸分組賽以2：0擊退聖基萊斯聯，目前兩戰全勝排在榜首。

對不少球迷來說，歐霸或許不算大吸引力，聖基萊斯聯對他們而言也只是一支「Google隊」，可對某個人來說──準確地說是對某一家人來說，這是個歷史般的時刻。



如果看兩隊的陣容名單，你會發現聖基萊斯聯有名叫麥亞里士打的後衛，不過他前面的名字並非我們熟悉的阿歷斯（Alexis Mac Allister），而是奇雲（Kevin Mac Allister），他是比前者年長一歲的胞兄。

早在9月抽籤結果出爐時，歐霸便已以此作為這一場比賽的「噱頭」，奇雲當時亦有轉發：「除賽果之外，在其中一個最美麗的足球場交手，這經歷亦將非常特別，而且那將會長伴一生。好久不見，兄弟。」

不同於已奪得世界盃、亦在英超踢出名堂的胞弟阿歷斯，哥哥奇雲名氣相差甚遠。這兩兄弟其實同樣在2016年出道於阿甲的小阿根廷人，弟弟阿歷斯在2019年1月被白禮頓看中收購，再以借將身份為小阿廷人踢完該季賽事。隨後兩兄弟先後被外借到阿根廷另一勁旅小保加再度聯手，至2020年1月，白禮頓提前結束外借，阿歷斯正式遠赴英超作賽，奇雲則回到小根廷人繼續打拼，直至今季才轉會至比甲的聖基萊斯聯。

賽前利物浦官網讓這兩兄弟通過視像方式對談，阿歷斯表示他知道能跟胞兄同場較量時難以置信：「我記得有一名職員跟我說，我們被分到同一個組別中。我實在無法相信，我讓他給我看，因為我覺得那不是真的，這對我來說非常特別。」

兩人在對談中聊起往事，事實上他們還有一名胞兄法蘭西斯（中，Francis Mac Allister），三人同樣從2016年起為小阿廷人效力。（Youtube截圖）

奇雲也回憶起當時的場景：「當時機師說到我們會跟寧斯、圖盧茲同組，但他說到最後一隊時頓了一頓。當時我心想不要對利物浦，然後他說『利物浦！』當然我以前也曾跟阿歷斯交過手，那種感覺真的很特別，不過對我來說，能在晏菲路這個足球歷史上最好的其中一個球場內作賽，能聽到《You'll Never Walk Alone》，這一切都將很難以置信。」

兩人賽前在場邊的聊天互動，亦被攝影師捕捉到，今場阿歷斯未獲正選之位，不過半場結束後便後備入替，如願與胞兄同場交手。

阿歷斯麥亞里士打換邊後入替，如願與胞兄奇雲同場較量。（Getty Images）

這場比賽不僅對這兩兄弟來說是一場難忘的比賽，實際上他們的父親卡路士麥亞里士打（Carlos Mac Allister）亦有到場，見證一對兒子在晏菲路相遇。他賽後在社交媒體X（前稱Twitter）貼上三父子的合照：「一個夢幻般的夜晚。」

賽後兩兄弟一同接受記者訪問時，提到他們的足球世家：父親卡路士同樣曾為小阿根廷人和小保加效力過，也曾入選阿根廷國家隊並上陣過3次；伯父柏迪利斯奧（Patricio Mac Allister）以前也是一名職業足球員，曾為浦和紅鑽、小阿廷人等球會效力。

阿歷斯表示能與胞兄在同一個球場較量，將會成為他畢生難忘的回憶，兩人受訪時一直保持笑容，「今天我父親也在這裏，我肯定我們家族所有人都在通過電視觀看這場比賽，所以這非常特別。我父親以前是一名球員，他知道與兄弟同場踢波代表着什麼，伯父也一樣。我想他（父親）應該哭了吧。」

職業足球世界如此寬廣又如此殘酷，兩名親生兄弟能在歐霸賽事上同場較量極不容易。（Getty Images）

隨後奇雲再補充，表示阿歷斯的出色表現，使他今天在晏菲路承受痛苦，「不過當然，之後利物浦會作客來到比利時，到時候說不定我們能夠復仇。」被問到兩人會否交換球衣時，阿歷斯開玩笑地回答：「我不知道，或許他有其他想交換球衣的球員。」